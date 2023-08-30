Роналду в яскравому стилі допоміг "Аль-Насру" здобути важливу перемогу

Кріштіану Роналду зі своїм першим трофеєм у Саудівській Аравії. Фото: REUTERS

Саудівський "Аль-Наср" продовжує перемагати, а Кріштіану Роналду забиває практично у кожному матчі. Статистика португальця наблизилася до показника його найкращих років у футболі.

Португалець допоміг "Аль-Насру" розгромити чергового суперника, повідомляє портал Новини.LIVE.

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"Аль-Наср" стартував у чемпіонаті з двох поразок, але після цього підопічні Луїша Каштру двічі перемогли із загальним рахунком 9:0. Кріштіану Роналду у цих поєдинках забив п'ять голів.

Статистика Роналду

Обидва м'ячі у ворота "Аль-Шабаба" португалець забив з пенальті. Ще по голу записали на свій рахунок Садіо Мане та Султан Аль-Ганам. Сенегальський легіонер "Аль-Насра" теж набрав чудову форму. На його рахунку три м'ячі у двох останніх поєдинках.

Кріштіану Роналду вітає партнерів за командою. Фото: instagram.com/cristiano/

Роналду очолює таблицю найкращих бомбардирів чемпіонату Саудівської Аравії. На один м'яч менше забили Малком ("Аль-Хіляль"), Мане ("Аль-Наср") та Хамбалла ("Аль-Іттіхад"). Команда Луїша Каштру після чотирьох турів посідає шосте місце у турнірній таблиці.

Кріштіану Роналду святкує гол. Фото: instagram.com/cristiano/

Після гри з "Аль-Шабабом" Роналду похвалив уболівальників і подякував їм за "прекрасну атмосферу на стадіоні". Вже найближчої суботи "Аль-Наср" вирушить на виїзний поєдинок проти "Аль-Хазму". Роналду з'явиться можливість покращити статистичні показники.

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