Дружина Роналду показала, чим займається ночами без Кріштіану

Джорджіна Родрігес під час зйомки. Фото: instagram.com/georginagio/

Іспанська модель Джорджіна Родрігес продемонструвала, що їй допомагає зберігати молодість та красу. Дружина Кріштіану Роналду наполегливо працює над собою, щоб залишатися у гарній формі.

Джорджина щодня проводить по кілька годин у спортивному залі та демонструє це на своїй сторінці в Instagram.

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Кріштіану Роналду оформив третій хет-трик за пів року, що він виступає у складі клубу "Аль-Наср". Португалець перезавантажив кар'єру і став однією з найяскравіших спортивних зірок у Саудівській Аравії. Він забиває майже у кожному матчі завдяки ще й тому, що місяць тому добре відпочив із родиною на морі.

Чим займається Джорджина без Роналду?

Дружина португальського футболіста також не сидить без діла. Джорджина багато подорожує по роботі з рекламними контрактами у різних частинах світу. Вона виховує п'ятьох дітей і примудряється при цьому мати чудовий вигляд.

Джорджіна Родрігес на прогулянці. Фото: instagram.com/georginagio/

Родрігес продемонструвала, які зусилля витрачає на власний образ. Дівчина поділилася з шанувальниками відео, на якому наполегливо працює у спортзалі. Вона виконує вправи попри те, що на годиннику практично опівніч.

"Діти у ліжку, і мама цим користується", — підписала відео Джорджіна Родрігес.

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