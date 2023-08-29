Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Жена Роналду показала, чем занимается по ночам без Криштиану arrow

Жена Роналду показала, чем занимается по ночам без Криштиану

29 августа 2023 12:46
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Жена Роналду показала, чем занимается по ночам без Криштиану
Джорджина Родригес во время съемки. Фото: instagram.com/georginagio/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Испанская модель Джорджина Родригес продемонстрировала, что ей помогает сохранять молодость и красоту. Гражданская жена Криштиану Роналду упорно работает над собой, чтобы оставаться в хорошей форме. 

Джорджина каждый день проводит по несколько часов в спортивном зале и демонстрирует это на своей странице в Instagram

Читайте также:

Криштиану Роналду оформил третий хет-трик за те полгода, что он выступает в составе клуба "Аль-Наср". Португалец перезагрузил карьеру и стал одной из самых ярких спортивных звезд в Саудовской Аравии. Он забивает почти в каждом матче благодаря еще и тому, что месяц назад хорошо отдохнул с семьей на море. 

Чем занимается Джорджина в отсутствии Роналду? 

Супруга португальского футболиста тоже не сидит без дела. Джорджина много путешествует по работе с рекламными контрактами в разных частях света. Она воспитывает пятерых детей и умудряется при этом прекрасно выглядеть. 

Джорджина Родригес
Джорджина Родригес на прогулке. Фото: instagram.com/georginagio/

Родригес продемонстрировала, какой труд вкладывает в собственный образ. Девушка поделилась с подписчиками видео, на котором упорно работает в спортзале. Она выполняет упражнения несмотря на то, что на часах практически полночь. 

"Дети в постели, и мама этим пользуется", — подписала видео Джорджина Родригес. 

Напомним, Яремчук готовится к переезду в Испанию: украинец нужен известному клубу. 

Ризатдинова начала работать со штангой: видео подготовки гимнастки. 

Киевское "Динамо" нашло замену Забарному: готовится топ-трансфер. 

Луческу решил судьбу Кабаева: где будет играть хавбек. 

Месси хотят показательно наказать в MLS: что сделал аргентинец. 

Трубин станет основным в "Бенфике": конкурент сменит клуб. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

None

Главные новости 28 августа: продвижение ВСУ, "глаза" ГУР в Крыму, самоубийство полковника СБУ

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз