Жена Роналду показала, чем занимается по ночам без Криштиану

Джорджина Родригес во время съемки. Фото: instagram.com/georginagio/

Испанская модель Джорджина Родригес продемонстрировала, что ей помогает сохранять молодость и красоту. Гражданская жена Криштиану Роналду упорно работает над собой, чтобы оставаться в хорошей форме.

Джорджина каждый день проводит по несколько часов в спортивном зале и демонстрирует это на своей странице в Instagram.

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Криштиану Роналду оформил третий хет-трик за те полгода, что он выступает в составе клуба "Аль-Наср". Португалец перезагрузил карьеру и стал одной из самых ярких спортивных звезд в Саудовской Аравии. Он забивает почти в каждом матче благодаря еще и тому, что месяц назад хорошо отдохнул с семьей на море.

Чем занимается Джорджина в отсутствии Роналду?

Супруга португальского футболиста тоже не сидит без дела. Джорджина много путешествует по работе с рекламными контрактами в разных частях света. Она воспитывает пятерых детей и умудряется при этом прекрасно выглядеть.

Джорджина Родригес на прогулке. Фото: instagram.com/georginagio/

Родригес продемонстрировала, какой труд вкладывает в собственный образ. Девушка поделилась с подписчиками видео, на котором упорно работает в спортзале. Она выполняет упражнения несмотря на то, что на часах практически полночь.

"Дети в постели, и мама этим пользуется", — подписала видео Джорджина Родригес.

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