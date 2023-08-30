Роналду в ярком стиле помог "Аль-Насру" одержать важную победу
Саудовский "Аль-Наср" продолжает побеждать, а Криштиану Роналду забивает практически в каждом матче. Статистика португальца приблизилась к показателю его лучших годов в футболе.
Португалец помог "Аль-Насру" разгромить очередного соперника, сообщает портал Новини.LIVE.
"Аль-Наср" стартовал в чемпионате Саудовской Аравии с двух поражений, но после этого подопечные Луиша Каштру дважды победили с общим счетом 9:0. Криштиану Роналду в этих поединках забил пять голов.
Статистика Роналду
Оба мяча в ворота "Аль-Шабаба" португалец забил с пенальти. Еще по голу записали на свой счет Садио Мане и Султан Аль-Ганам. Сенегальский легионер "Аль-Насра" тоже набрал отличную форму. На его счету три мяча в двух последних поединках.
Роналду возглавляет таблицу лучших бомбардиров чемпионата Саудовской Аравии. На один мяч меньше забили Малком ("Аль-Хиляль"), Мане ("Аль-Наср") и Хамбалла ("Аль-Иттихад"). Команда Луиша Каштру после четырех туров занимает шестое место в турнирной таблице.
После игры с "Аль-Шабабом" Роналду похвалил болельщиков и поблагодарил их за "прекрасную атмосферу на стадионе". Уже в ближайшую субботу "Аль-Наср" отправится на выездной поединок против "Аль-Хазма". У Роналду появится возможность улучшить статистические показатели.
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