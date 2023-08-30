Ребров визначив остаточну заявку на матчі з Англією та Італією: без Малиновського

Ребров дає настанови. Фото: УАФ

Трохи більше ніж тиждень залишилось до відбіркового матчу на Євро-2024 проти збірної Англії, а згодом й гри проти італійців. Вже за кілька днів стартує осінній збір національної команди України з футболу.

Кого саме запросив остаточно в головну команду країни Сергій Ребров — в матеріалі Новини.LIVE.

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До початкової заявки збірної України головний включив 23 футболісти. Згодом був викликаний ще один футболіст, а саме гравець київського Динамо Олександр Караваєв.

Український фахівець майже не має кадрових проблем перед майбутніми поєдинками. Лише Андрій Ярмоленко пропускає матчі через травму, хоча лікарі “Динамо” повідомили, що в капітана є шанс відновитися.

Отримав пошкодження й один з лідерів Михайло Мудрик, через що пропустив останні матчі "Челсі", але він у заявці.

Dear Mudryk, I’ve always been a fan just that you’re at the wrong club.. Your time to shine will soon come.. pic.twitter.com/tirQWsgnZn — ABØCHIE 👑🧘🏾‍♂️ (@_abochie) August 30, 2023

Натомість до складу не потрапив інший лідер Руслан Малиновський, хоча він виходив у стартовому складі "Дженоа" та допоміг команді подолати "Лаціо". Експерт Вацко думає, що згодом його повернуть.

"Якщо відштовхуватися від того футболу, який ми побачили від команди Реброва у червні, у мене виникає запитання: "А чи є в цій схемі ідеальна позиція для Малиновського?". Це нагадує ситуацію з Буяльським, коли збірну очолював Шевченко. Помітно, що Малиновський — це не основний гравець у команді Реброва. Навіть при тому, що були відсутні Зінченко та Шапаренко.

Я думаю, що розкидатися футболістами, які грають у топових європейських чемпіонатах, для України є розкішшю. На даний момент таку розкіш ми не можемо собі дозволити. Впевнений, якщо у Малиновського все буде добре у "Дженоа", то він обов'язково буде у збірній України", — сказав Вацко.

Після тяжкої травми відновився Микола Шапаренко, який нехай і не був лідером збірної, але відігравав там помітну роль, тому Сергій Станіславович прийняв рішення повернути футболіста до національної команди. Також до зустрічей проти Англії та Італії встиг відновитись Георгій Судаков, який переніс операцію на апендицит.

Заявка збірної України:

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо Київ), Анатолій Трубін (Бенфіка Лісабон, Португалія), Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля (обидва – Шахтар Донецьк), Денис Попов, Олександр Тимчик (обидва – Динамо Київ), Віталій Міколенко (Евертон Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний (Борнмут, Англія), Сергій Кривцов (Інтер Майамі, США) ), Богдан Михайличенко (Динамо Загреб, Хорватія).

Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко, Олександр Караваєв (усі – Динамо Київ), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Єгор Назаріна (всі – Шахтар Донецьк), Олександр Зінченко (Арсенал Лондон, Англія), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Михайло Мудрік (Челсі Лондон, Англія).

Нападники: Роман Яремчук (Брюгге, Бельгія), Артем Довбік (Жирона, Іспанія), Владислав Ванат (Динамо).

Нюанс з тренером Італії

А от склади Англії та Італії ще не оголосили. При цьому у “Скуадра Адзурра” ще залишається відкритим питання тренера. Замість Роберто Манчіні, який подав у віставку, запросили Лучано Спалетті. Його презентацію призначено на 2 вересня, можливо тоді ж оголосять і заявку на найближчі матчі.

Spaletti va donner sa première liste le 1er Septembre ⏳ pic.twitter.com/qeQgu7nAnK — Joueurs IT 🇮🇹 (@JoueursItalia) August 23, 2023

Але у Спалетті залишається чинним контракт із Наполі, незважаючи на те, що він залишив клуб влітку, попросивши відпочинок на рік. Одіозний президент "партенопейців" Ауреліо де Лаурентіс має намір судитися з федерацією футболу Італії та вимагати компенсацію у розмірі 3 млн євро. Коли може відбутися судове слухання і чи буде воно взагалі поки що невідомо.

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