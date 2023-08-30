Ребров определил окончательную заявку на матчи с Англией и Италией: без Малиновского

Ребров дает наставления. Фото: УАФ

Чуть больше недели осталось до отборочного матча на Евро-2024 против сборной Англии, а впоследствии и игры против итальянцев. Уже через несколько дней стартует осенний сбор национальной команды Украины по футболу.

Кого именно пригласил окончательно в главную команду страны Сергей Ребров – в материале Новини.LIVE.

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В первоначальную заявку сборной Украины главный включил 23 футболиста. Впоследствии был вызван еще один футболист, а именно игрок киевского "Динамо" Александр Караваев.

У украинского специалиста почти нет кадровых проблем перед предстоящими поединками. Только Андрей Ярмоленко пропускает матчи из-за травмы, хотя врачи "Динамо" сообщили, что у капитана есть шанс восстановиться.

Получил повреждение и один из лидеров Михаил Мудрик, из-за чего упустил последние матчи "Челси", но он в заявке.

Dear Mudryk, I've always been a fan just that you're at the wrong club.. Your time to shine will soon come.. pic.twitter.com/tirQWsgnZn — ABØCHIE 👑🧘🏾‍♂️ (@_abochie) August 30, 2023

В состав не попал другой лидер Руслан Малиновский, хотя он выходил в стартовом составе "Дженоа" и помог команде преодолеть "Лацио". Эксперт Вацко считает, что впоследствии его вернут.

"Если отталкиваться от того футбола, который мы увидели от команды Реброва в июне, у меня возникает вопрос: "А есть ли в этой схеме идеальная позиция для Малиновского?" Это напоминает ситуацию с Буяльским, когда сборную возглавлял Шевченко. Заметно, что Малиновский — это не основной игрок в команде Реброва, даже при отсутствии Зинченко и Шапаренко.

Я думаю, что разбрасываться футболистами, играющими в топовых европейских чемпионатах, для Украины роскошь. Сейчас такую роскошь мы не можем себе позволить. Уверен, если у Малиновского все будет хорошо у "Дженоа", то он обязательно будет в сборной Украины", — сказал Вацко.

После тяжелой травмы восстановился Николай Шапаренко, пусть и не являвшийся лидером сборной, но игравший там заметную роль, поэтому Сергей Станиславович принял решение вернуть футболиста в национальную команду. Также до встреч против Англии и Италии успел восстановиться Георгий Судаков, перенесший операцию на аппендицит.

Заявка сборной Украины:

Вратари: Георгий Бущан (Динамо Киев), Анатолий Трубин (Бенфика Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин (Реал Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба – Шахтер Донецк), Денис Попов, Александр Тимчик (оба – Динамо Киев), Виталий Миколенко (Эвертон Ливерпуль, Англия), Илья Забарный (Борнмут, Англия), Сергей Кривцов (Интер Майами, США) )), Богдан Михайличенко (Динамо Загреб, Хорватия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Александр Караваев (все – Динамо Киев), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Егор Назарина (все – Шахтер Донецк), Александр Зинченко (Арсенал Лондон, Англия), Виктор Цыганков (Жирона, Испания), Михаил Мудрик (Челси Лондон, Англия).

Нападающие: Роман Яремчук (Брюгге, Бельгия), Артем Довбик (Жирона, Испания), Владислав Ванат (Динамо).

Нюанс с тренером Италии

А вот склады Англии и Италии еще не объявили. При этом у "Скуадра Адзурра" еще остается открытым вопрос тренера. Вместо подавшего в выставку Роберто Манчини пригласили Лучано Спалетти. Его презентация назначена на 2 сентября, возможно тогда же объявят и заявку на ближайшие матчи.

Spaletti va donner sa première liste le 1er Septembre ⏳ pic.twitter.com/qeQgu7nAnK — Joueurs IT 🇮🇹 (@JoueursItalia) August 23, 2023

Но у Спалетти остается действующим контракт с Наполи, несмотря на то, что он покинул клуб летом, попросив отпуск на год. Одиозный президент "партенопейцев" Аурелио де Лаурентис намерен судиться с федерацией футбола Италии и потребовать компенсацию в размере 3 млн. евро. Когда может состояться судебное слушание и будет ли оно вообще пока неизвестно.

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