Миколенко снова травмировался, но помог "Эвертону" победить

Виталий Миколенко. Фото: Твиттер

На Туманном Альбионе прошли матчи Кубка английской Лиги. В одной из игр "Эвертон" украинец Виталий Миколенко сыграл против "Донкастера".

Виталий впервые в сезоне сыграл с первых минут матча, сообщил портал Новини.LIVE.

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Отметим, что Миколенко долго восстанавливался от травмы и после начала сезона ему не доверяли места в старте.

Обзор матча

"Донкастер" — "Эвертон" — 1:2

Голы: Айронсайд, 44 — Бету, 73, Данжума, 88.

"Эвертон" в своем матче встретился на выезде с клубом четвертого дивизиона Англии. Несмотря на статус, первым отличился "Донкастер" на 44-й минуте усилиями Джо Айронсайда.

На 73-й минуте португальский новичок Бету сравнял счет в матче. Для него это был дебютный матч и гол в команде после перехода из "Удинезе" за 25 млн евро.

"Эвертон" вырвал победу лишь на 88-й минуте, когда после паса Нила Мопе отличился Арно Данжума.

Миколенко провел на поле 75 минут и ушел из-за травмы. За выделенное время Виталий 83 раза прикасался к мячу, имел точность передач 67%, сделал шесть отборов, три выноса мяча, по одной блокировке, перехвату и удачной попытке дриблинга.

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