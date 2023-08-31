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Миколенко знову травмувався, але допоміг "Евертону" перемогти

31 серпня 2023 07:25
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Агабекян Карен
редактор
Миколенко знову травмувався, але допоміг "Евертону" перемогти
Віталій Миколенко. Фото: Твіттер
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Агабекян Карен
редактор

На Туманному Альбіоні відбулися матчі Кубка англійської Ліги. В одній з ігор "Евертон" українця Віталія Миколенка зіграв проти "Донкастера".

Віталій вперше в сезоні зіграв з перших хвилин матчу, повідомив портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що Миколенко тривалий час відновлювався від травми й після початку сезону йому не довіряли місця в старті.

Огляд матчу

"Донкастер" — "Евертон" — 1:2

Голи: Айронсайд, 44 — Бету, 73, Данжума, 88.

"Евертон" у своєму матчі зустрівся на виїзді з клубом четвертого дивізіону Англії. Попри статус, першими відзначився "Донкастер" на 44-й хвилині зусиллями Джо Айронсайда.

На 73-й хвилині португальський новачок Бету зрівняв рахунок в матчі. Для цього це був дебютний матч та гол в команді після переходу з "Удінезе" за 25 млн євро.

"Евертон" вирвав перемогу лише на 88-й хвилині, коли з пасу Ніла Мопе відзначився Арно Данжума.

Миколенко провів на полі 75 хвилин й пішов через травму. За виділений час Віталій 83 рази доторкався до м’яча, мав точність передач 67%, зробив шість відборів, три виноси м’яча, по одному блокуванню, перехопленню та вдалій спробі дриблінгу.

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