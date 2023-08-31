Роналду побив черговий неймовірний світовий рекорд: чи може Мессі посперечатись

Роналду обійшов Пушкаша та Бікана. Фото: Twitter/CristianoXtra_

Неймовірні перегони між Криштіану Роналду та Ліонелем Мессі продовжуються навіть після від’їзду легенд зі Старого світу. Напередодні Роналду побив світовий рекорд за голами в національних чемпіонатах, зробивши дубль у чемпіонаті Саудівської Аравії, а от Мессі наздогнати свого принципового суперника буде важко через особливий нюанс.

Подробиці протистояння рекордів світових зірок в матеріалі Новини.LIVE.

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"Ан-Наср" із Кріштіану Роналду у рамках 4-го туру національної першості Саудівської Аравії розтрощив "Аль-Шабаб" із рахунком 4:0. Португалець забив два голи з пенальті та оформив асист. Ці два м’ячі стали його 516-м та 517-м голами в національних чемпіонатах.

Таким чином, форвард вийшов на перше місце в світовому рейтингу за показником голів у національних чемпіонатах. Португалець обійшов Йозефа Бікана та Ференца Пушкаша, в яких було по 515 голів.

RONALDOOOOOOOOOO WITH A PUSKAS CONTENDER



GHAREEB IS A REAL ONE FOR THISpic.twitter.com/brGcyfJce0 — 7 (@NoodleHairCR7) August 25, 2023

До переходу в "Ан-Наср" Роналду грав та забивав у чемпіонатах Португалії, Англії, Іспанії та Італії. За МЮ він провів 103 голи, за мадридський “Реал” 311, за “Ювентус” 81 м’яч, за “Ан-Наср” вже 19.

🏅 According to the records of @iffhs_media, after his brace last night, Cristiano Ronaldo has now scored the most goals ever in national top flight leagues!



🇵🇹 C Ronaldo: 5⃣1⃣7⃣⚽️🥇

🇦🇹 J Bican: 5⃣1⃣5⃣⚽️

🇭🇺 F Puskas: 5⃣1⃣5⃣⚽️

🇦🇷 L Messi: 4⃣9⃣7⃣⚽️



Here's how his league goals… pic.twitter.com/GvK7Wl5p33 — MessivsRonaldo.app (@mvsrapp) August 30, 2023

Мессі буде складніше це зробити у США

Зазначимо, що у Ліонеля Мессі наразі 496 голів, але MLS не вважається національним чемпіонатом, адже в ньому виступають команди зі США та Канади.

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