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Роналду побив черговий неймовірний світовий рекорд: чи може Мессі посперечатись

31 серпня 2023 18:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Роналду побив черговий неймовірний світовий рекорд: чи може Мессі посперечатись
Роналду обійшов Пушкаша та Бікана. Фото: Twitter/CristianoXtra_
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Неймовірні перегони між Криштіану Роналду та Ліонелем Мессі продовжуються навіть після від’їзду легенд зі Старого світу. Напередодні Роналду побив світовий рекорд за голами в національних чемпіонатах, зробивши дубль у чемпіонаті Саудівської Аравії, а от Мессі наздогнати свого принципового суперника буде важко через особливий нюанс.

Подробиці протистояння рекордів світових зірок в матеріалі Новини.LIVE.

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"Ан-Наср" із Кріштіану Роналду у рамках 4-го туру національної першості Саудівської Аравії розтрощив "Аль-Шабаб" із рахунком 4:0. Португалець забив два голи з пенальті та оформив асист. Ці два м’ячі стали його 516-м та 517-м голами в національних чемпіонатах. 

Таким чином, форвард вийшов на перше місце в світовому рейтингу за показником голів у національних чемпіонатах. Португалець обійшов Йозефа Бікана та Ференца Пушкаша, в яких було по 515 голів.

До переходу в "Ан-Наср" Роналду грав та забивав у чемпіонатах Португалії, Англії, Іспанії та Італії. За МЮ він провів 103 голи, за мадридський “Реал” 311, за “Ювентус” 81 м’яч, за “Ан-Наср” вже 19. 

Мессі буде складніше це зробити у США

Зазначимо, що у Ліонеля Мессі наразі 496 голів, але MLS не вважається національним чемпіонатом, адже в ньому виступають команди зі США та Канади.

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