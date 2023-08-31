"Шахтар" у третьому кошику: визначились усі учасники групового етапу Ліги чемпіонів

"Шахтар" дізнався про потенційних суперників. Фото: "Шахтар"

В Лізі чемпіонів завершився плейоф кваліфікації, за підсумками якого визначились 32 учасники турніру. Серед них лише одна українська команда.

В третій кошик при жеребкуванні потрапив донецький "Шахтар", повідомив портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що близький до Ліги чемпіонів був польський "Ракув" українця Владислава Кочергіна, але в плейоф кваліфікації команда поступилася "Копенгагену".

Кошики для жеребкування

Після визначення всіх 32 учасників, з який 26 пройшли напряму та ще шість через кваліфікацію, команди поділили на чотири кошики.

В одну групу не зможуть потрапити команди з одного кошика та з однієї країни.

Перший кошик: "Манчестер Сіті" (Англія), "Севілья" (Іспанія), "Барселона" (Іспанія), "Наполі" (Італія), "Баварія" (Німеччина), "ПСЖ" (Франція), "Бенфіка" (Португалія), "Фейєнорд" (Нідерланди).

Другий кошик: "Реал" (Іспанія), "Манчестер Юнайтед" (Англія), "Інтер" (Італія), "Борусія" Дортмунд (Німеччина), "Атлетіко" (Іспанія), "РБ Лейпциг" (Німеччина), "Порту" (Португалія), "Арсенал" (Англія).

Третій кошик: "Шахтар" (Україна), "Зальцбург" (Австрія), "Мілан" (Італія), "Брага" (Португалія), ПСВ (Нідерланди), "Лаціо" (Італія), "Црвена Звезда" (Сербія), "Копенгаген"(Данія).

Четвертий кошик: "Янг Бойз" (Швейцарія), "Реал Сосьєдад" (Іспанія), "Галатасарай" (Туреччина), "Селтік" (Шотландія), "Ньюкасл" (Англія), "Уніон" (Німеччина), "Антверпен" (Бельгія), "Ланс" (Франція).

Зазначимо, що цього року Ліга чемпіонів востаннє проходитиме за форматом 32 клубів, які поділять на 8 груп. З сезону 2024/2025 кількість команд збільшиться до 36.

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