"Шахтер" в третьей корзине: определились все участники группового этапа Лиги чемпионов

"Шахтер" узнал потенциальных соперников. Фото: "Шахтер"

В Лиге чемпионов завершилось плей-офф квалификации, по итогам которого определились 32 участника турнира. Среди них всего одна украинская команда.

В третью корзину при жеребьевке попал донецкий "Шахтер", сообщил портал Новини.LIVE.

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Корзины для жеребьевки

После определения всех 32 участников, из которых 26 прошли напрямую и еще шесть через квалификацию, команды разделили на четыре корзины.

В одну группу не смогут попасть команды из одной корзины и одной страны.

Первая корзина: "Манчестер Сити" (Англия), "Севилья" (Испания), "Барселона" (Испания), "Наполи" (Италия), "Бавария" (Германия), "ПСЖ" (Франция), "Бенфика" (Португалия), "Фейеноорд" (Нидерланды).

Вторая корзина: "Реал" (Испания), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Интер" (Италия), "Боруссия" Дортмунд (Германия), "Атлетико" (Испания), "РБ Лейпциг" (Германия), "Порту "(Португалия), "Арсенал" (Англия).

Третья корзина: "Шахтер" (Украина), "Зальцбург" (Австрия), "Милан" (Италия), "Брага" (Португалия), ПСВ (Нидерланды), "Лацио" (Италия), "Црвена Звезда" (Сербия) , "Копенгаген"(Дания).

Четвертая корзина: "Янг Бойз" (Швейцария), "Реал Сосьедад" (Испания), "Галатасарай" (Турция), "Селтик" (Шотландия), "Ньюкасл" (Англия), "Унион" (Германия), "Антверпен" (Бельгия), "Ланс" (Франция).

Отметим, что в этом году Лига чемпионов в последний раз пройдет по формату 32 клубов, которые разделят на 8 групп. С сезона 2024/2025 количество команд увеличится до 36-ти.

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