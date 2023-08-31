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"Реал" підписав замість Луніна двометрового українського воротаря

31 серпня 2023 06:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
"Реал" підписав замість Луніна двометрового українського воротаря
Чи залишиться Лунін у "Реалі". Фото: Twitter/Real Madrid Fans
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Мадридський "Реал" підписав контракт з українським воротарем Іллею Волошиним. А от Андрій Лунін натомість може залишити склад “вершкових”.

Про це повідомляє LegionersUA з посиланням на агента футболіста.

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Ілля Волошин – вихованець ДЮСШ м. Новомосковськ, за який виступав з 2014 до 2019 року. Останнім клубом за який виступав 16-річний воротар був "Райо Махадаонда" з однойменного передмістя Мадрида.

реал
Ілля Волошин. Колаж 24 каналу

Зазначимо, що у травні 2023 року Ілля Волошин дебютував у складі збірної України U-16. Його зріст становить понад 2 метри.

У "Реалі" наразі виступає ще один український воротар Андрій Лунін, який може залишити мадридський клуб наприкінці нинішнього сезону, коли в нього закінчується контракт або може піти навіть раніше. Він виступає у Мадриді з 2018 року.

Конкуренція та перспективи Луніна

Поки що Лунін програє конкуренцію Тібо Куртуа, який отримав серйозну травму перед стартом сезону-2023/2024. Бельгієць порвал "крести", тому вернеться на поле не раніше квітня 2024 року. Ця травма могла стати для Андрія черговим відмінним шансом проявити себе і підтвердити Карло Анчелотті свій професіоналізм. Але "Реал" взяв в оренду Кепу з "Челсі", який вже дебютував у воротах "Королівського клубу".

Головний тренер Реала не скривав перед новим сезоном, що не бачить у своїй команді більше Андрія. Президент клубу Флорентіно Перес вірить в українця і завірив, що Лунін дограє свій контракт з Реалом до кінця (30 червня 2024 року). 

В цьому сезоні Лунін відіграв два матчі, в яких пропустив один гол. Всього в футболці мадридського клубу Андрій за свою кар'єру вже провів всього 19 поєдинків.

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