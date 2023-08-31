"Реал" підписав замість Луніна двометрового українського воротаря

Чи залишиться Лунін у "Реалі". Фото: Twitter/Real Madrid Fans

Мадридський "Реал" підписав контракт з українським воротарем Іллею Волошиним. А от Андрій Лунін натомість може залишити склад “вершкових”.

Про це повідомляє LegionersUA з посиланням на агента футболіста.

Читайте також:

Ілля Волошин – вихованець ДЮСШ м. Новомосковськ, за який виступав з 2014 до 2019 року. Останнім клубом за який виступав 16-річний воротар був "Райо Махадаонда" з однойменного передмістя Мадрида.

Ілля Волошин. Колаж 24 каналу

Зазначимо, що у травні 2023 року Ілля Волошин дебютував у складі збірної України U-16. Його зріст становить понад 2 метри.

У "Реалі" наразі виступає ще один український воротар Андрій Лунін, який може залишити мадридський клуб наприкінці нинішнього сезону, коли в нього закінчується контракт або може піти навіть раніше. Він виступає у Мадриді з 2018 року.

Конкуренція та перспективи Луніна

Поки що Лунін програє конкуренцію Тібо Куртуа, який отримав серйозну травму перед стартом сезону-2023/2024. Бельгієць порвал "крести", тому вернеться на поле не раніше квітня 2024 року. Ця травма могла стати для Андрія черговим відмінним шансом проявити себе і підтвердити Карло Анчелотті свій професіоналізм. Але "Реал" взяв в оренду Кепу з "Челсі", який вже дебютував у воротах "Королівського клубу".

Who would you pick to start for Real Madrid, Kepa or Lunin? 🤔 pic.twitter.com/oqnl3i4XlK — Madrid Xtra (@MadridXtra) August 22, 2023

Головний тренер Реала не скривав перед новим сезоном, що не бачить у своїй команді більше Андрія. Президент клубу Флорентіно Перес вірить в українця і завірив, що Лунін дограє свій контракт з Реалом до кінця (30 червня 2024 року).

В цьому сезоні Лунін відіграв два матчі, в яких пропустив один гол. Всього в футболці мадридського клубу Андрій за свою кар'єру вже провів всього 19 поєдинків.

Нагадаємо, Лунін отримає запрошення від "Мілана": відома умова трансферу.

Михайло Мудрик може піти з "Челсі" до закриття трансферного вікна.

Бій Усик — Хргович: де і коли відбудеться поєдинок.

Роман Яремчук готується до переїзду до Іспанії: українець потрібний відомому клубу.

Мілевський здивував колишнього партнера з "Динамо" несподіваним подарунком.

Мессі хочуть показово покарати у MLS: що зробив аргентинець.