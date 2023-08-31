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"Реал" подписал вместо Лунина двухметрового украинского вратаря

31 августа 2023 06:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
"Реал" подписал вместо Лунина двухметрового украинского вратаря
Останется ли Лунин в "Реале". Фото: Twitter/Real Madrid Fans
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Мадридский "Реал" подписал контракт с украинским вратарем Ильей Волошиным. А вот Андрей Лунин может оставить состав "сливочных".

Об этом сообщает LegionersUA со ссылкой на агента футболиста.

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Илья Волошин – воспитанник ДЮСШ г. Новомосковска, за который выступал с 2014 по 2019 год. Последним клубом за выступавший 16-летний вратарь был "Райо Махадаонда" из одноименного пригорода Мадрида.

реал
Илья Волошин. Коллаж 24 канала

Отметим, что в мае 2023 Илья Волошин дебютировал в составе сборной Украины U-16. Его рост составляет более 2 метров.

В "Реале" выступает еще один украинский вратарь Андрей Лунин, который может покинуть мадридский клуб в конце нынешнего сезона, когда у него заканчивается контракт или может уйти даже раньше. Он выступает в Мадриде с 2018 года.

Конкуренция и перспективы Лунина

Пока Лунин проигрывает конкуренцию Тибо Куртуа, получившему серьезную травму перед стартом сезона-2023/2024. Бельгиец порвал "кресты", поэтому вернется на поле не раньше апреля 2024 года. Эта травма могла стать для Андрея очередным отличным шансом проявить себя и подтвердить Карло Анчелотти свой профессионализм. Но "Реал" взял в аренду Кепу из "Челси", который уже дебютировал в воротах "Королевского клуба".

Главный тренер Реала не скрывал перед новым сезоном, что не видит в своей команде больше Андрея. Президент клуба Флорентино Перес верит в украинца и заверил, что Лунин доиграет контракт с Реалом до конца (30 июня 2024 года).

В этом сезоне Лунин отыграл два матча, в которых пропустил один гол. Всего в футболке мадридского клуба Андрей за свою карьеру провел всего 19 поединков.

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