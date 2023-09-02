"Шахтер" подписал бывшего основного игрока киевского "Динамо"

Артур Рудько в составе "Леха". Фото: "Лех"

На сайте Украинской премьер-лиги в заявке "Шахтера" произошли изменения, шокировавшие болельщиков киевского "Динамо". Повторилась история с Александром Рыбкой.

В заявке донецкого клуба появился воспитанник "Динамо" Артур Рудько.

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Отметим, что впервые "вратарская измена" произошла в 2011 году, когда воспитанник "Динамо" Рыбка перешел в "Шахтер". В донецком клубе игрок быстро стал основным игроком, вытеснив Андрея Пятова, но отыграл в команде лишь половину сезона, поскольку в январе 2012 года УЕФА дисквалифицировала его за найденный в организме допинг.

Рудько провалил прошлый сезон

30-летний Рудько является воспитанником киевского "Динамо", за которое в 2016 году дебютировал на взрослом уровне, а позже стал основным вратарем.

За основную команду "Динамо" Рудько провел 29 матчей, за которые пропустил 32 мяча. После киевского клуба, где его вытеснили с основы Денис Бойко и Георгий Бущан, перешел в кипрский "Пафос", в котором стал основным игроком.

Рудько на Кипре в 92 матчах провел 33 сухих матча и считался одним из лучших голкиперов. Перед полномасштабным российским вторжением он подписал контракт с харьковским "Металлистом", за который так ни разу и не сыграл. Из харьковского клуба Артур ходил в аренду в польский "Лех", где после нескольких провальных матчей крепко сел на скамейку запасных.

Относительно трансфера в "Шахтер" известно, что Рудько получил номер "1" на игровой футболке.

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