До Циганкова та Довбика: у "Жирону" перейшов третій український легіонер
Іспанська "Жирона" оформила трансфер третього українського футболіста. Цього разу каталонці спрацювали на перспективу.
За інформацією журналіста Ендрю Тодоса, новачком "Жирони" став 19-річний півзахисник Дмитро Мельніченко.
У 2023 році в "Жирону" перейшли Віктор Циганков з "Динамо" та Артем Довбик з "Дніпра-1". Якщо Циганков наразі є лідером команди, то Довбик поки ще намагається стати основним гравцем.
Гравець на майбутнє
Мельніченко буде грати у складі "Жирони Б", з якої в майбутньому може отримати шанс перейти в основну команду.
При цьому не розголошуються умови контракту українського футболіста. Мало того, "Жирона" поки навіть не повідомляла про трансфер.
Мельниченко є вихованцем академії київського "Динамо", який також грав за "Ниву Бузову" та "Рух U-19". Минулого року Мельніченко грав у юнацькій Лізі УЄФА за львівську команду.
Нагадаємо, "Реал" підписав замість Луніна двометрового українського воротаря.
Лунін отримає запрошення від "Мілана": відома умова трансферу.
Ребров визначив остаточну заявку на матчі з Англією та Італією: без Маліновського.
Михайло Мудрик може піти із "Челсі" до закриття трансферного вікна.
Бій Усик — Хргович: де і коли відбудеться поєдинок.