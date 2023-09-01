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До Циганкова та Довбика: у "Жирону" перейшов третій український легіонер

1 вересня 2023 14:35
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Агабекян Карен
редактор
До Циганкова та Довбика: у "Жирону" перейшов третій український легіонер
Дмитро Мельніченко підписав контракт з "Жироною". Фото: Ендрю Тодос
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Іспанська "Жирона" оформила трансфер третього українського футболіста. Цього разу каталонці спрацювали на перспективу.

За інформацією журналіста Ендрю Тодоса, новачком "Жирони" став 19-річний півзахисник Дмитро Мельніченко.

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У 2023 році в "Жирону" перейшли Віктор Циганков з "Динамо" та Артем Довбик з "Дніпра-1". Якщо Циганков наразі є лідером команди, то Довбик поки ще намагається стати основним гравцем.

Гравець на майбутнє

Мельніченко буде грати у складі "Жирони Б", з якої в майбутньому може отримати шанс перейти в основну команду.

При цьому не розголошуються умови контракту українського футболіста. Мало того, "Жирона" поки навіть не повідомляла про трансфер.

Мельниченко є вихованцем академії київського "Динамо", який також грав за "Ниву Бузову" та "Рух U-19". Минулого року Мельніченко грав у юнацькій Лізі УЄФА за львівську команду.

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