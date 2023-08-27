Довбик промахнувся у матчі за "Жирону", а Циганков взяв участь у гольовій атаці

Довбик на тренуванні. Фото: Twitter/GironaFC

"Жирона" перемогла на виїзді "Севілью" в рамках 3-го туру іспанської Ла Ліги з рахунком 1:2. Циганков грав у старті та допоміг команді в одному з м’ячів, а Довбик вийшов на заміну та не зумів забити з кількох метрів у порожні ворота.

Подробиці матчу та відео з моментом Довбика в матеріалі Новини.LIVE

Читайте також:

Циганков показав середню гру - воротам суперників він не погрожував, не допустив страшних провалів, але команді таки зумів допомогти в одному з голів.

На 56-й хвилині Циганков отримав пас від Савіо, на дриблінг втік від Окампоса та Наваса, віддав пас на 11 метрів, його вибили на Мартінеса. Він скинув м'яч під потужний простріл Гарсії – так рахунок став 1:2.

У захисті він виграв 3 із 4 дуелей у повітрі та 4 із 7 єдиноборств на землі. Також він оформив по одному виносу та відбору під час зустрічі і це непоганий результат для атакуючого футболіста.

Але від Whoscored він отримав один з найнижчих балів у команді 6,6. Менше лише у Блінда 6,3 та Стуані 6,5.

Епічний промах Довбика

Щодо Довбика, він виступив дуже погано, промахнувшись і не забивши у порожні ворота. Цей момент уболівальники вже підхопили та почали розносити у соцмережах. Було б набагато гірше, якби команда програла або розіграла нічию.

Зазначимо, що матч він розпочинав із запасу, а вийшов на поле на 63 хвилині замість Стуані. Під час гри у Артема був 1 з 4 точних пасів, у 2 верхових дуелях, а також у 3 з 4 єдиноборствах він програв. За 40 хвилин він лише 10 разів торкнувся м'яча. Від Whoscored Артем отримав 5,8.

У підсумку "Жирона" з 7 очками піднялася на 2-й рядок у турнірній таблиці іспанської Ла Ліги. "Севілья" за результатами 3 турів не набрала жодного балу.

Нагадаємо, Мудрик та Лукаку покинуть "Челсі": на гравців чекають в Італії.

Луческу можуть звільнити з "Динамо" через гучний скандал.

Лунін піде з "Реала": Анчелотті зробив вибір.

Столичне "Динамо" переглядає молодого флангового форварда з Хорватії.