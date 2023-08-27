Довбик промахнулся в матче за "Жирону", а Цыганков принял участие в голевой атаке

Довбик на тренировке. Фото: Twitter/GironaFC

"Жирона" победила на выезде "Севилью" в рамках 3-го тура испанской Ла Лиги со счетом 1:2. Цыганков играл в старте и помог команде в одном из мячей, а Довбик вышел на замену и не сумел забить с нескольких метров в пустые ворота.

Подробности матча и видео с моментом Довбика в материале Новини.LIVE.

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Цыганков показал среднюю игру — воротам соперников он не угрожал, не допустил страшных провалов, но команде сумел помочь в одном из голов.

На 56-й минуте Цыганков получил пас от Савио, на дриблинг скрылся от Окампоса и Наваса, отдал пас на 11 метров, его выбили на Мартинеса. Он сбросил мяч под мощный прострел Гарсии — так счет стал 1:2.

В защите он выиграл 3 из 4 дуэлей в воздухе и 4 из 7 единоборств на земле. Также он оформил по одному выносу и отбору во время встречи, и это неплохой результат для атакующего футболиста.

Но от Whoscored он получил один из самых низких баллов в команде 6,6. Меньше только у Блинда 6,3 и Стуани 6,5.

Эпическая оплошность Довбика

По поводу Довбика он выступил очень плохо, промахнувшись и не забив в пустые ворота. Этот момент болельщики уже подхватили и начали разносить в соцсетях. Было бы гораздо хуже, если бы команда проиграла или разыграла ничью.

Отметим, что матч он начинал с запаса, а вышел на поле на 63-й минуте вместо Стуани. Во время игры у Артема был 1 из 4 точных пасов, в 2 верховых дуэлях, а также в 3 из 4 единоборствах он проиграл. Через 40 минут он лишь 10 раз коснулся мяча. От Whoscored Артём получил 5,8.

В итоге "Жирона" с 7 очками поднялась на 2-ю строчку в турнирной таблице испанской Ла Лиги. "Севилья" по результатам 3 туров не набрала ни одного балла.

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