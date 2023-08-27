Довбик промахнулся в матче за "Жирону", а Цыганков принял участие в голевой атаке
"Жирона" победила на выезде "Севилью" в рамках 3-го тура испанской Ла Лиги со счетом 1:2. Цыганков играл в старте и помог команде в одном из мячей, а Довбик вышел на замену и не сумел забить с нескольких метров в пустые ворота.
Подробности матча и видео с моментом Довбика в материале Новини.LIVE.
Цыганков показал среднюю игру — воротам соперников он не угрожал, не допустил страшных провалов, но команде сумел помочь в одном из голов.
На 56-й минуте Цыганков получил пас от Савио, на дриблинг скрылся от Окампоса и Наваса, отдал пас на 11 метров, его выбили на Мартинеса. Он сбросил мяч под мощный прострел Гарсии — так счет стал 1:2.
✈️ 𝐃'𝐔𝐋𝐋𝐃𝐄𝐂𝐎𝐍𝐀 𝐀 𝐋'𝐄𝐒𝐂𝐀𝐈𝐑𝐄 𝐃𝐄𝐐 𝐒𝐀́𝐍𝐂𝐇𝐄𝐙 𝐏𝐈𝐙𝐉𝐔𝐀́𝐍 🎯 pic.twitter.com/TkImc38kqs— Girona FC (@GironaFC) August 26, 2023
В защите он выиграл 3 из 4 дуэлей в воздухе и 4 из 7 единоборств на земле. Также он оформил по одному выносу и отбору во время встречи, и это неплохой результат для атакующего футболиста.
Но от Whoscored он получил один из самых низких баллов в команде 6,6. Меньше только у Блинда 6,3 и Стуани 6,5.
Эпическая оплошность Довбика
По поводу Довбика он выступил очень плохо, промахнувшись и не забив в пустые ворота. Этот момент болельщики уже подхватили и начали разносить в соцсетях. Было бы гораздо хуже, если бы команда проиграла или разыграла ничью.
Отметим, что матч он начинал с запаса, а вышел на поле на 63-й минуте вместо Стуани. Во время игры у Артема был 1 из 4 точных пасов, в 2 верховых дуэлях, а также в 3 из 4 единоборствах он проиграл. Через 40 минут он лишь 10 раз коснулся мяча. От Whoscored Артём получил 5,8.
В итоге "Жирона" с 7 очками поднялась на 2-ю строчку в турнирной таблице испанской Ла Лиги. "Севилья" по результатам 3 туров не набрала ни одного балла.
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