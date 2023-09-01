К Цыганкову и Довбику: в "Жирону" перешел третий украинский легионер

Дмитрий Мельниченко подписал контракт с "Жироной". Фото: Эндрю Тодос

Испанская "Жирона" оформила трансфер третьего украинского футболиста. В этот раз каталонцы сработали на перспективу.

По информации журналиста Эндрю Тодоса, новичком "Жироны" стал 19-летний полузащитник Дмитрий Мельниченко.

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В 2023 году в "Жирону" перешли Виктор Цыганков из "Динамо" и Артем Довбык из "Днепра-1". Если Цыганков является лидером команды, то Довбик пока еще пытается стать основным игроком.

Игрок на будущее

Мельниченко будет играть в составе "Жироны Б", из которой в будущем может получить шанс перейти в основную команду.

При этом не разглашаются условия контракта украинского футболиста. Более того, "Жирона" пока даже не сообщала о трансфере.

Мельниченко — воспитанник академии киевского "Динамо", который также играл за "Нивую Бузовую" и "Движение U-19". В прошлом году Мельниченко играл в юношеской Лиге УЕФА за львовскую команду.

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