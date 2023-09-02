"Шахтар" підписав колишнього основного гравця київського "Динамо"

Артур Рудько у складі "Леху". Фото: "Лех"

На сайті Української прем'єр-ліги в заявці "Шахтаря" сталися зміни, які шокували вболівальників київського "Динамо". Повторилася історія з Олександром Рибкою.

В заявці донецького клубу з’явився вихованець "Динамо" Артур Рудько.

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Зазначимо, що вперше "воротарська зрада" сталася у 2011 році, коли вихованець "Динамо" Рибка перейшов у "Шахтар". В донецькому клубі гравець швидко став основним гравцем, витіснивши Андрія П'ятова, але відіграв у команді лише половину сезону, оскільки в січні 2012 УЄФА дискваліфікувала його за знайдений в організмі допінг.

Рудько провалив минулий сезон

30-річний Рудько є вихованцем київського "Динамо", за яке у 2016 році дебютував на дорослому рівні, а пізніше став основним воротарем.

За основну команду "Динамо" Рудько провів 29 матчів, за які пропустив 32 м’ячі. Після київського клубу, де його витіснили з основи Денис Бойко та Георгій Бущан, перейшов у кіпрський "Пафос", в якому став основним гравцем.

Рудько на Кіпрі в 92 матчах провів 33 сухі матчі та вважався одним із найкращих голкіперів. Перед повномасштабним російським вторгненням підписав контракт з харківським "Металістом", за який так жодного разу й не зіграв. З харківського клубу Артур ходив у оренду в польський "Лех", де після кількох провальних матчів міцно сів на лавку запасних.

Стосовно трансферу в "Шахтар" лише відомо, що Рудько отримав номер "1" на ігровій футболці.

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