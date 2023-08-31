"Шахтар" дізнався, з ким зіграє у групі Лізі чемпіонів
Закінчилося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів, в рамках якого зіграє донецький "Шахтар". Підопічні Патріка Ван Леувера знаходились в третьому кошику.
"Гірники" в результаті жеребкування потрапили в групу H, повідомив портал Новини.LIVE.
Зазначимо, що сезон Ліги чемпіонів буде останнім з 32 командами та груповими етапами по чотири команди.
"Шахтарю" пощастило
Під час жеребкування в УЄФА з першого кошика в групу H витягнули чемпіона Іспанії "Барселону", з другого кошика віце-чемпіона Португалії "Порту", а з четвертого бельгійський "Антверпен".
Наразі з усіма трьома командами можна грати. Фаворитами групи є "Порту" та "Барселона", а "Шахтар" більше розглядається як кандидат за боротьбу за третє місце, яке дає право на боротьбу за Лігу Європи.
Група A
"Баварія" (Німеччина)
"Манчестер" Юнайтед (Англія)
"Копенгаген" (Данія)
"Галатасарай" (Туреччина)
Група B
"Севілья" (Іспанія)
"Арсенал" (Англія)
"ПСВ" (Нідерланди)
"Ланс" (Франція)
Група C
"Наполі" (Італія)
"Реал" (Іспанія)
"Брага" (Португалія)
"Уніон" Берлін (Німеччина)
Група D
"Бенфіка" (Португалія)
"Інтер" (Італія)
"РБ Зальцбург" (Австрія)
"Реал Сосьєдад" (Іспанія)
Група E
"Феєноорд" (Нідерланди)
"Атлетіко" (Іспанія)
"Лаціо" (Італія)
"Селтік" (Шотландія)
Група F
"ПСЖ" (Франція)
"Боруссія" Дортмунд (Німеччина)
"Мілан" (Італія)
"Ньюкасл" (Англія)
Група G
"Манчестер Сіті" (Англія)
"РБ Лейпциг" (Німеччина)
"Црвена Звезда" (Сербія)
"Янг Бойз" (Швейцарія)
Група H
"Барселона" (Іспанія)
"Порту" (Португалія)
"Шахтар" (Україна)
"Антверпен" (Бельгія)
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