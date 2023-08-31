"Шахтар" дізнався, з ким зіграє у групі Лізі чемпіонів

"Шахтар" знову зіграє із "Барсою". Фото: "Шахтер"

Закінчилося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів, в рамках якого зіграє донецький "Шахтар". Підопічні Патріка Ван Леувера знаходились в третьому кошику.

"Гірники" в результаті жеребкування потрапили в групу H, повідомив портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що сезон Ліги чемпіонів буде останнім з 32 командами та груповими етапами по чотири команди.

"Шахтарю" пощастило

Під час жеребкування в УЄФА з першого кошика в групу H витягнули чемпіона Іспанії "Барселону", з другого кошика віце-чемпіона Португалії "Порту", а з четвертого бельгійський "Антверпен".

Наразі з усіма трьома командами можна грати. Фаворитами групи є "Порту" та "Барселона", а "Шахтар" більше розглядається як кандидат за боротьбу за третє місце, яке дає право на боротьбу за Лігу Європи.

Група A

"Баварія" (Німеччина)

"Манчестер" Юнайтед (Англія)

"Копенгаген" (Данія)

"Галатасарай" (Туреччина)

Група B

"Севілья" (Іспанія)

"Арсенал" (Англія)

"ПСВ" (Нідерланди)

"Ланс" (Франція)

Група C

"Наполі" (Італія)

"Реал" (Іспанія)

"Брага" (Португалія)

"Уніон" Берлін (Німеччина)

Група D

"Бенфіка" (Португалія)

"Інтер" (Італія)

"РБ Зальцбург" (Австрія)

"Реал Сосьєдад" (Іспанія)

Група E

"Феєноорд" (Нідерланди)

"Атлетіко" (Іспанія)

"Лаціо" (Італія)

"Селтік" (Шотландія)

Група F

"ПСЖ" (Франція)

"Боруссія" Дортмунд (Німеччина)

"Мілан" (Італія)

"Ньюкасл" (Англія)

Група G

"Манчестер Сіті" (Англія)

"РБ Лейпциг" (Німеччина)

"Црвена Звезда" (Сербія)

"Янг Бойз" (Швейцарія)

Група H

"Барселона" (Іспанія)

"Порту" (Португалія)

"Шахтар" (Україна)

"Антверпен" (Бельгія)

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