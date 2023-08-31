"Шахтер" узнал, с кем сыграет в группе Лиги чемпионов
Закончилась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, в рамках которого сыграет донецкий "Шахтер". Подопечные Патрика Ван Леувера находились в третьей корзине.
"Горняки" в результате жеребьевки попали в группу H, сообщил портал Новини.LIVE.
Отметим, что сезон Лиги чемпионов будет последним с 32 командами и групповыми этапами по четыре команды.
"Шахтеру" повезло
Во время жеребьевки в УЕФА из первой корзины в группу H вытащили чемпиона Испании "Барселону", из второй корзины вице-чемпиона Португалии "Порту", а из четвертого бельгийский "Антверпен".
Пока со всеми тремя командами можно играть. Фаворитами группы являются "Порту" и "Барселона", а "Шахтер" больше рассматривается как кандидат за борьбу за третье место, дающее право на борьбу за Лигу Европы.
Группа A
"Бавария" (Германия)
"Манчестер" Юнайтед (Англия)
"Копенгаген" (Дания)
"Галатасарай" (Турция)
Группа B
"Севилья" (Испания)
"Арсенал" (Англия)
"ПСВ" (Нидерланды)
"Ланс" (Франция)
Группа C
"Наполи" (Италия)
"Реал" (Испания)
"Брага" (Португалия)
"Унион" Берлин (Германия)
Группа D
"Бенфика" (Португалия)
"Интер" (Италия)
"РБ Зальцбург" (Австрия)
"Реал Сосьедад" (Испания)
Группа E
"Фейеноорд" (Нидерланды)
"Атлетико" (Испания)
"Лацио" (Италия)
"Селтик" (Шотландия)
Группа F
"ПСЖ" (Франция)
"Боруссия" Дортмунд (Германия)
"Милан" (Италия)
"Ньюкасл" (Англия)
Группа G
"Манчестер Сити" (Англия)
"РБ Лейпциг" (Германия)
"Црвена Звезда" (Сербия)
"Янг Бойз" (Швейцария)
Группа H
"Барселона" (Испания)
"Порту" (Португалия)
"Шахтер" (Украина)
"Антверпен" (Бельгия)
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