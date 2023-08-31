"Шахтер" узнал, с кем сыграет в группе Лиги чемпионов

"Шахтер" снова сыграет с "Барсой". Фото: "Шахтер"

Закончилась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, в рамках которого сыграет донецкий "Шахтер". Подопечные Патрика Ван Леувера находились в третьей корзине.

"Горняки" в результате жеребьевки попали в группу H, сообщил портал Новини.LIVE.

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"Шахтеру" повезло

Во время жеребьевки в УЕФА из первой корзины в группу H вытащили чемпиона Испании "Барселону", из второй корзины вице-чемпиона Португалии "Порту", а из четвертого бельгийский "Антверпен".

Пока со всеми тремя командами можно играть. Фаворитами группы являются "Порту" и "Барселона", а "Шахтер" больше рассматривается как кандидат за борьбу за третье место, дающее право на борьбу за Лигу Европы.

Группа A

"Бавария" (Германия)

"Манчестер" Юнайтед (Англия)

"Копенгаген" (Дания)

"Галатасарай" (Турция)

Группа B

"Севилья" (Испания)

"Арсенал" (Англия)

"ПСВ" (Нидерланды)

"Ланс" (Франция)

Группа C

"Наполи" (Италия)

"Реал" (Испания)

"Брага" (Португалия)

"Унион" Берлин (Германия)

Группа D

"Бенфика" (Португалия)

"Интер" (Италия)

"РБ Зальцбург" (Австрия)

"Реал Сосьедад" (Испания)

Группа E

"Фейеноорд" (Нидерланды)

"Атлетико" (Испания)

"Лацио" (Италия)

"Селтик" (Шотландия)

Группа F

"ПСЖ" (Франция)

"Боруссия" Дортмунд (Германия)

"Милан" (Италия)

"Ньюкасл" (Англия)

Группа G

"Манчестер Сити" (Англия)

"РБ Лейпциг" (Германия)

"Црвена Звезда" (Сербия)

"Янг Бойз" (Швейцария)

Группа H

"Барселона" (Испания)

"Порту" (Португалия)

"Шахтер" (Украина)

"Антверпен" (Бельгия)

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