Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Виктор Цыганков в матче за "Жирону". Фото: instagram.com/gironafc

Трансферное окно в Испании закрылось второго сентября, однако продолжают поступать слухи о переходе лучших футболистов Ла-Лиги. Появилась новая информация о будущем клубе одного из украинских футболистов.

Виктор Цыганков через полгода может уйти из "Жироны", сообщает Marca.

Читайте также:

Начало сезона 2023/2024 получается стабильным для Виктора Цыганкова. Полузащитник сборной Украины выходит в стартовом составе "Жироны". Но в четырех матчах на счету хавбека всего одна результативная передача. Виктор еще не забивал.

Куда может уйти Цыганков?

В услугах украинского футболиста по-прежнему заинтересованы многие европейские клубы. За его карьерой следят представители Германии, Испании и Италии. Ни один из потенциальных покупателей не сделал предложение "Жироне" минувшим летом, но уже в январе ситуация может измениться.

Виктор Цыганков в атаке. Фото: instagram.com/gironafc

Наибольший интерес к украинцу проявляет миланский "Интер". Главный тренер команды Симоне Индзаги наблюдает за прогрессом Цыганкова. "Нерадзурри" будут готовы пригласить полузащитника в том случае, если он продолжит успешно выступать в составе "Жироны", а сам "Интер" выйдет в плей-офф Лиги чемпионов.

Итальянский клуб предложит за украинца не меньше 15 млн евро. "Жирону" может не устроить такая сумма, так что не исключено, что клубы вступят в торги.

Напомним, "Шахтер" подписал бывшего основного игрока киевского "Динамо".

В "Днепре-1" подтвердили переезд в новый город: все игроки "нервничают".

"Динамо" получило большой финансовый транш из Англии и Испании.