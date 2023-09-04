Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец
Трансферное окно в Испании закрылось второго сентября, однако продолжают поступать слухи о переходе лучших футболистов Ла-Лиги. Появилась новая информация о будущем клубе одного из украинских футболистов.
Виктор Цыганков через полгода может уйти из "Жироны", сообщает Marca.
Начало сезона 2023/2024 получается стабильным для Виктора Цыганкова. Полузащитник сборной Украины выходит в стартовом составе "Жироны". Но в четырех матчах на счету хавбека всего одна результативная передача. Виктор еще не забивал.
Куда может уйти Цыганков?
В услугах украинского футболиста по-прежнему заинтересованы многие европейские клубы. За его карьерой следят представители Германии, Испании и Италии. Ни один из потенциальных покупателей не сделал предложение "Жироне" минувшим летом, но уже в январе ситуация может измениться.
Наибольший интерес к украинцу проявляет миланский "Интер". Главный тренер команды Симоне Индзаги наблюдает за прогрессом Цыганкова. "Нерадзурри" будут готовы пригласить полузащитника в том случае, если он продолжит успешно выступать в составе "Жироны", а сам "Интер" выйдет в плей-офф Лиги чемпионов.
Итальянский клуб предложит за украинца не меньше 15 млн евро. "Жирону" может не устроить такая сумма, так что не исключено, что клубы вступят в торги.
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