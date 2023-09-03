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"Жирона" с Цыганковым и Довбиком вырвала победу у "Лас-Пальмаса": забил конкурент Виктора

3 сентября 2023 20:50
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Агабекян Карен
редактор
"Жирона" с Цыганковым и Довбиком вырвала победу у "Лас-Пальмаса": забил конкурент Виктора
Виктор Цыганков. Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В четвертом туре Ла Лиги встретились "Жирона" и "Лас-Пальмас". За каталонцев с первых минут на поле вышел Виктор Цыганков, а Артем Довбик остался на скамейке запасных.

"Жирона" в концовке матча вырвала победу со счетом 1:0, сообщил портал Новини.LIVE.

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После четырех туров у "Жироны" 10 очков и в турнирной таблице она на второй позиции.

Два гола "Жироны" отменили

"Жирона" по разу забила в первом и во втором таймах, но после ВАР их отменили.

Первый мяч арбитр отменил из-за офсайда, а во втором увидел фол. Но каталонцы все же отметились легитимным голом. На 89-й минуте вышедший на замену вместо Цыганкова Португес забил головой после подачи с правого фланга.

Цыганков вышел с первых минут и был заменен на 75-й минуте. Довбик появился на поле на 62-й вместо Стуани.

Ла Лига. 4-й тур

"Жирона" — "Лас-Пальмас" — 1:0

Гол: Кристиан Португес, 89

Напомним, "Реал" подписал вместо Лунина двухметрового украинского вратаря.

К Цыганкову и Довбику: в "Жирону" перешел третий украинский легионер.

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