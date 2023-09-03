"Жирона" с Цыганковым и Довбиком вырвала победу у "Лас-Пальмаса": забил конкурент Виктора
В четвертом туре Ла Лиги встретились "Жирона" и "Лас-Пальмас". За каталонцев с первых минут на поле вышел Виктор Цыганков, а Артем Довбик остался на скамейке запасных.
"Жирона" в концовке матча вырвала победу со счетом 1:0, сообщил портал Новини.LIVE.
После четырех туров у "Жироны" 10 очков и в турнирной таблице она на второй позиции.
Два гола "Жироны" отменили
"Жирона" по разу забила в первом и во втором таймах, но после ВАР их отменили.
Первый мяч арбитр отменил из-за офсайда, а во втором увидел фол. Но каталонцы все же отметились легитимным голом. На 89-й минуте вышедший на замену вместо Цыганкова Португес забил головой после подачи с правого фланга.
Цыганков вышел с первых минут и был заменен на 75-й минуте. Довбик появился на поле на 62-й вместо Стуани.
Ла Лига. 4-й тур
"Жирона" — "Лас-Пальмас" — 1:0
Гол: Кристиан Португес, 89
Напомним, "Реал" подписал вместо Лунина двухметрового украинского вратаря.
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