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Що з Мудриком: Почеттіно розповів про становище українця в "Челсі"

2 вересня 2023 11:00
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Агабекян Карен
редактор
Що з Мудриком: Почеттіно розповів про становище українця в "Челсі"
Михайло Мудрик у грі проти "Ліверпуля". Фото: Reuters/Peter Cziborra
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Агабекян Карен
редактор

Вінгер лондонського "Челсі" Михайло Мудрик через травму пропустив вже дві гри свого клубу. Наразі ще не відомо коли українець буде працювати на 100% фізичної готовності.

Про ситуацію з Мудриком розповів головний тренер "Челсі" Маурісіо Почеттіно, повідомляє Sport.ua.

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Зазначимо, що раніше аргентинський спеціаліст через епідемію травм у клубі перейшов на ігрову схему, де немає місця вінгерам, у тому числі Мудрику.

Мудрик з початку сезону має проблеми

За словами Маурісіо, з початку сезону у Мудрика проблеми зі здоров’ям, які заважають йому бути на 100% фізично готовим.

"Мудрик є дуже талановитим гравцем, але йому потрібно відчути комфорт та фізичну готовність. Він мав проблеми з перших тренувань. На Євро він провів лише один матч та ще стабільно з нами не тренувався", — сказав Почеттіно.

Спеціаліст зазначив, що на Мудрика розраховуватимуть тоді, коли він буде повністю готовим. Саме тоді від українця чекатимуть хорошого рівня гри.

"Сподіваюся, найближчими тижнями він знайде свою форму", — додав фахівець.

Цього сезону Мудрик виходив на заміну у двох матчах, але результативними діями не відзначався.

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