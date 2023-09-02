Что с Мудриком: Почеттино рассказал о положении украинца в "Челси"

Михаил Мудрик в игре против "Ливерпуля". Фото: Reuters/Peter Cziborra

Вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик из-за травмы пропустил уже две игры своего клуба. Пока еще не известно когда украинец будет работать на 100% физической готовности.

О ситуации с Мудриком рассказал главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино, сообщает Sport.ua.

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Отметим, что ранее аргентинский специалист из-за эпидемии травм в клубе перешел на игровую схему, где нет места вингерам, в том числе Мудрику.

Мудрик с начала сезона испытывает проблемы

По словам Маурисио, с начала сезона у Мудрика проблемы со здоровьем, мешающие ему быть на 100% физически готовым.

"Мудрик очень талантливый игрок, но ему нужно почувствовать комфорт и физическую готовность. У него были проблемы с первых тренировок. На Евро он провел лишь один матч и еще стабильно с нами не тренировался", — сказал Почеттино.

Специалист отметил, что на Мудрика будут рассчитывать тогда, когда он будет полностью готов. Именно в этой ситуацтт от украинца будет ждать хорошего уровня игры.

"Надеюсь, в ближайшие недели он найдет свою форму", — добавил специалист.

В этом сезоне Мудрик выходил на замену в двух матчах, но результативными действиями не отличался.

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