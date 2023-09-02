Один із найкращих гравців чемпіонату України перейшов у відомий англійський клуб

Назарій Русин (по центру) приєднається в Англії до своїх товаришів Забарного та Миколенка. Фото: УАФ

Форвард луганської "Зорі" Назарій Русин офіційно змінив прописку та чемпіонат. Тепер гравець виступатиме в англійському Чемпіоншіпі.

Новим клубом українського футболіста став "Сандерленд", який вже встиг його представити.

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В другій за силою лізі Англії було декілька зацікавлених в українцеві клубів, але лише "Сандерленд" був найбільш терплячим та підвищував ставки в переговорному процесі з президентом "Зорі" Євгеном Геллєром.

Ласкаво просимо, Русин 🇺🇦



We are delighted to announce that an agreement has been reached with Zorya Luhansk for the transfer of Nazariy Rusyn for an undisclosed fee.#SAFC — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) September 1, 2023

Русин кардинально змінив чемпіонат

24-річний форвард підписав з клубом контракт на чотири роки з опцією продовження ще на рік. Стосовно інших умов контракту інформація поки не розголошується.

"Назарій — динамічний і розумний нападник, який любить використовувати простір, і він постійно впливає на команду, забиваючи голий та асистуючи", — сказав про українця спортивний директор "Сандерленда" Крістіан Спікман.

Раніше в ЗМІ фігурувала сума трансферу у 2,5 млн євро, та майже стільки ж луганський клуб може отримати у вигляді бонусів. Цікаво, що у 2022 році "Зоря" купила Русина у "Динамо" за 250 тисяч євро.

Минулого сезону Русин відіграв за "Зорю" в усіх 30 матчах Української прем’єр-ліги, в яких забив 13 м’ячів та зробив шість асистів.

"Сандерленд" після чотирьох турів Чемпіоншіпу має всього чотири очки та посідає 18 місце. "Суонсі", де виступає український форвард Микола Кухаревич, йде 20-м з двома очками.

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