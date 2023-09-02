Один из лучших игроков чемпионата Украины перешел в известный английский клуб

Назарий Русин (по центру) присоединится в Англии к своим товарищам Забарному и Миколенко. Фото: УАФ

Форвард луганской "Зари" Назарий Русин официально сменил прописку и чемпионат. Теперь игрок будет выступать в английском Чемпионшипе.

Новым клубом украинского футболиста стал "Сандерленд", который уже успел его представить.

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Добро пожаловать, Русин 🇺🇦



Будучи усунутым в идентификацию, что убеждение должно было быть достигнуто с Зорой Луганском для перевозки Назарии Rusyn для неудовлетворенного fee. #SAFC — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) September 1, 2023

Русин кардинально сменил чемпионат

24-летний форвард подписал с клубом контракт на четыре года с опцией продления еще на год. По другим условиям контракта информация пока не разглашается.

"Назарий — динамичный и умный нападающий, который любит использовать пространство, и он постоянно влияет на команду, забивая голый и ассистируя", — сказал об украинце спортивный директор "Сандерленда" Кристиан Спікман.

Ранее в СМИ фигурировала сумма трансфера в 2,5 млн евро, и почти столько же луганский клуб может получить в виде бонусов. Интересно, что в 2022 году "Заря" купила Русина у "Динамо" за 250 тысяч евро.

В прошлом сезоне Русин отыграл за "Зарю" во всех 30 матчах Украинской премьер-лиги, в которых забил 13 мячей и сделал шесть ассистов.

"Сандерленд" после четырех туров Чемпионшипа имеет всего четыре очка и занимает 18-е место. "Суонси", где выступает украинский форвард Николай Кухаревич, идет 20-м с двумя очками.

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