Лидер "Зари" заинтересовал еще один футбольный клуб из Западной Европы

Назарий Русин с партнерами по команде. Фото: "Заря"

После сезона Украинской премьер-лиги 2022/2023 гг. украинский центрфорвард Назарий Русин сыграл настолько ярко, что луганчане продолжают получать по нему предложения. Интересно, что футболист начал играть лучше после перевода на позицию левого крайнего нападающего в схеме 4-3-3.

По информации ТаТоТаке, футболист интересен клубу из одного из престижных чемпионатов Европы.

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Желающих столько, что Русина точно продадут

По информации источника, интерес к 25-летнему футболисту проявляет неназванный клуб из чемпионата Бельгии.

Вероятно, что бельгийцы пока еще не делали конкретного предложения как "Сандерленд", но могли сделать запрос в "Зарю" по сумме трансфера.

Интересно, что тот же "Сандерленд" сделал два предложения по Русину, но они были отвергнуты президентом "Зари" Евгением Геллером. Источники утверждают, что луганчане хотят получить за футболиста 3 млн евро гарантировано и столько же бонусами. Англичане пока готовы лишь на 2,5 млн евро + 2,5 млн евро бонусами.

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