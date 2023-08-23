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Лідер "Зорі" зацікавив ще один футбольний клуб із Західної Європи

23 серпня 2023 07:16
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Агабекян Карен
редактор
Лідер "Зорі" зацікавив ще один футбольний клуб із Західної Європи
Назарій Русин із партнерами по команді. Фото: "Зоря"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Після сезону Української прем'єр-ліги 2022/2023 років український центрфорвард Назарій Русин зіграв настільки яскраво, що луганчани продовжують отримувати пропозиції. Цікаво, що футболіст почав грати краще після переведення на позицію лівого форварда у схемі 4-3-3.

За інформацією ТаТоТаке, футболіст цікавий клубу з одного з престижних чемпіонатів Європи.

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Охочих стільки, що Русина точно продадуть

За інформацією джерела, інтерес до 25-річного футболіста виявляє неназваний клуб із чемпіонату Бельгії.

Імовірно, що бельгійці поки що не робили конкретної пропозиції, як "Сандерленд", але могли зробити запит до "Зорі" за сумою трансферу.

Цікаво, що той самий "Сандерленд" зробив дві пропозиції щодо Русина, але вони були відкинуті президентом "Зорі" Євгеном Геллером. Джерела стверджують, що луганці хочуть отримати за футболіста 3 млн євро гарантовано і стільки ж бонусами. Англійці поки що готові лише на 2,5 млн євро + 2,5 млн євро бонусами.

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