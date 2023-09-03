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"Жирона" з Циганковим та Довбиком вирвала перемогу у "Лас-Пальмаса": забив конкурент Віктора

3 вересня 2023 20:50
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Агабекян Карен
редактор
"Жирона" з Циганковим та Довбиком вирвала перемогу у "Лас-Пальмаса": забив конкурент Віктора
Віктор Циганков. Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У четвертому турі Ла Ліги зустрілися "Жирона" та "Лас-Пальмас". За каталонців із перших хвилин на поле вийшов Віктор Циганков, а Артем Довбик залишився на лаві запасних.

"Жирона" наприкінці матчу вирвала перемогу з рахунком 1:0, повідомив портал Новини.LIVE.

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Два голи "Жирони" скасували

"Жирона" по разу забила у першому та у другому таймах, але після ВАР їх скасували.

Перший м'яч арбітр скасовував через офсайд, а у другому побачив фол. Але каталонці все ж таки відзначилися легітимним голом. На 89-й хвилині Португес, який вийшов на заміну замість Циганкова, забив головою після подачі з правого флангу.

Циганков вийшов із перших хвилин і був замінений на 75-й хвилині. Довбик з'явився на полі на 62-й замість Стуані.

Ла Ліга. 4-й тур

"Жирона" — "Лас-Пальмас" — 1:0

Гол: Крістіан Португес, 89

Нагадаємо, "Реал" підписав замість Луніна двометрового українського воротаря.

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