Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow "Динамо" получило большой финансовый транш из Англии и Испании arrow

"Динамо" получило большой финансовый транш из Англии и Испании

3 сентября 2023 10:15
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
"Динамо" получило большой финансовый транш из Англии и Испании
Циганков и Забарный. Фото: "Динамо"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Оставшееся без еврокубков киевское "Динамо" не осталось без денег. Клуб продолжает получать средства из Европы.

Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский в эфире ТаТоТаке.

Читайте также:

Отметим, что из-за вылета из еврокубков "Динамо" недосчитается минимум 4 млн евро.

Цыганков и Забарный помогают

По информации источника, "Динамо" летом получило обещанные средства от трансферов Ильи Забарного в "Борнмут" и Виктора Цыганкова в "Жирону".

Киевляне летом получили 7 млн евро за Забарного. Трансфер украинского защитника стоил "Борнмуту" в 25 млн евро, которые английский клуба разбил по частях.

"На самом деле не все у "Динамо" с финансами так плохо, как говорят. Клуб все время получает средства и бонусы от своих трансферов. Я знаю, что недавно получили транш чуть ли не на семь миллионов за Забарного", — сказал Спиваковский.

Также "Динамо" получило два бонуса от "Жироны" за Цыганкова. Киевлянам на счет перечислили 250 тысяч евро за 10-е место клуба в турнирной таблице прошлого сезона и 500 тысяч евро за первые 20 матчей украинца. Когда количество игр Виктора за каталонцев будет на отметке "40", то прежняя команда получит еще 500 тысяч евро.

Отметим, что Цыганков перешел в "Жирону" за 5 млн евро.

Напомним, "Реал" подписал вместо Лунина двухметрового украинского вратаря.

К Цыганкову и Довбику: в "Жирону" перешел третий украинский легионер.

"Шахтер" подписал бывшего основного игрока киевского "Динамо".

Что с Мудриком: Почеттино рассказал о положении украинца в "Челси".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

None

Кровавый след россиян и формула мира Зеленского: о чем будут говорить в ООН. Интервью с Кислицей

18:30 "Азов" обратился к киевскому "Динамо" из-за скандального матча с "Арисом"

07:25 Тест со спичками: эту задачу способен решить только гениальный разум

07:51 Цыганков может уйти из "Жироны": готовится громкий трансфер

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

09:05 В Украине быстро дорожает доллар: курс 25 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз