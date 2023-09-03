"Динамо" получило большой финансовый транш из Англии и Испании

Циганков и Забарный. Фото: "Динамо"

Оставшееся без еврокубков киевское "Динамо" не осталось без денег. Клуб продолжает получать средства из Европы.

Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский в эфире ТаТоТаке.

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Цыганков и Забарный помогают

По информации источника, "Динамо" летом получило обещанные средства от трансферов Ильи Забарного в "Борнмут" и Виктора Цыганкова в "Жирону".

Киевляне летом получили 7 млн евро за Забарного. Трансфер украинского защитника стоил "Борнмуту" в 25 млн евро, которые английский клуба разбил по частях.

"На самом деле не все у "Динамо" с финансами так плохо, как говорят. Клуб все время получает средства и бонусы от своих трансферов. Я знаю, что недавно получили транш чуть ли не на семь миллионов за Забарного", — сказал Спиваковский.

Также "Динамо" получило два бонуса от "Жироны" за Цыганкова. Киевлянам на счет перечислили 250 тысяч евро за 10-е место клуба в турнирной таблице прошлого сезона и 500 тысяч евро за первые 20 матчей украинца. Когда количество игр Виктора за каталонцев будет на отметке "40", то прежняя команда получит еще 500 тысяч евро.

Отметим, что Цыганков перешел в "Жирону" за 5 млн евро.

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