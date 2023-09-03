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"Динамо" отримало великий фінансовий транш з Англії та Іспанії

3 вересня 2023 10:15
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Агабекян Карен
редактор
"Динамо" отримало великий фінансовий транш з Англії та Іспанії
Циганков та Забарний. Фото: "Динамо"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Київське "Динамо", що вилетіло з єврокубків, не залишилося без грошей. Клуб продовжує отримувати кошти із Європи.

Про це повідомив журналіст Михайло Співаковський в ефірі ТаТоТаке.

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Зазначимо, що через виліт з єврокубків "Динамо" недорахується щонайменше 4 млн євро.

Циганков та Забарний допомагають

За інформацією джерела, "Динамо" влітку отримало обіцяні кошти від трансферів Іллі Забарного у "Борнмут" та Віктора Циганкова до "Жирони".

Кияни влітку отримали 7 млн євро за Забарного. Трансфер українського захисника коштував "Борнмуту" у 25 млн євро, які англійський клуб розбив частинами.

"Насправді не все у "Динамо" з фінансами так погано, як кажуть. Клуб весь час отримує кошти та бонуси від своїх трансферів. Я знаю, що нещодавно отримали транш майже на сім мільйонів за Забарного", — сказав Співаковський.

Також "Динамо" отримало два бонуси від "Жирони" за Циганкова. Киянам на рахунок перерахували 250 тисяч євро за 10 місце клубу в турнірній таблиці минулого сезону та 500 тисяч євро за перші 20 матчів українця. Коли кількість ігор Віктора за каталонців буде на позначці "40", колишня команда отримає ще 500 тисяч євро.

Зазначимо, що Циганков перейшов до "Жирони" за 5 млн євро.

Нагадаємо, "Реал" підписав замість Луніна двометрового українського воротаря.

До Циганкова та Довбика: до "Жирони" перейшов третій український легіонер.

"Шахтар" підписав колишнього основного гравця київського "Динамо".

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