Луческу останется в "Динамо": его позиции непреклонны

Мирча Луческу. Фото: "Динамо"

После вылета киевского "Динамо" из еврокубков руководство клуба даже не думает об увольнении главного тренера Мирчи Луческу . В руководстве надеются, что специалист еще выполнит цель номер один.

Для киевлян этой целью является победа в чемпионате Украины, сообщает ТаТоТаке .

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Есть только одна причина для увольнения Луческу

По информации источников в клубе, руководство "Динамо" не намерено прекращать свое сотрудничество с румынским специалистом до лета 2024 года, когда у него завершится контракт.

Луческу могут уволить досрочно только в том случае, если команда потеряет шансы на первое место в чемпионате.

Ранее разные источники сообщали, что в клубе готовы уволить Луческу после вылета из еврокубков. Возможно, у руководства клуба поменялись планы на сотрудничество с тренером.

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