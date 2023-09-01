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Луческу останется в "Динамо": его позиции непреклонны

1 сентября 2023 16:35
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Агабекян Карен
редактор
Луческу останется в "Динамо": его позиции непреклонны
Мирча Луческу. Фото: "Динамо"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

После вылета киевского "Динамо" из еврокубков руководство клуба даже не думает об увольнении главного тренера Мирчи Луческу . В руководстве надеются, что специалист еще выполнит цель номер один.

Для киевлян этой целью является победа в чемпионате Украины, сообщает ТаТоТаке .

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Ранее "Динамо" по итогам двух матчей плей-офф квалификации Лиги Конференций уступило турецкому "Бешикташу" (2:3, 0:1).

Есть только одна причина для увольнения Луческу

По информации источников в клубе, руководство "Динамо" не намерено прекращать свое сотрудничество с румынским специалистом до лета 2024 года, когда у него завершится контракт.

Луческу могут уволить досрочно только в том случае, если команда потеряет шансы на первое место в чемпионате.

Ранее разные источники сообщали, что в клубе готовы уволить Луческу после вылета из еврокубков. Возможно, у руководства клуба поменялись планы на сотрудничество с тренером.

Напомним, "Реал" подписал вместо Лунина двухметрового украинского вратаря.

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