"Динамо" залишилось без єврокубкової осені: відео поразки "Бешикташу"

Атака "Бешикташа". Фото: "Бешикташ"

У матчі відповіді плейоф Ліги Конференцій турецький "Бешикташ" в Стамбулі приймав київське "Динамо". Киянам потрібно було вигравати з перевагою у два м’ячі.

Але вони вдруге поступилися. Цього разу турецький клуб виграв з рахунком 1:0, повідомив портал Новини.LIVE.

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Огляд матчу

Ліга Конференцій. Кваліфікація. Плейоф.

"Бешикташ" — "Динамо" Київ — 1:0 перший матч: 3-2

Гол: Абубакар, 53

"Бешикташ": Гюнок — Росьє, Уйсал, Коллі, Булут — Учан (Окслейд-Чемберлен, 88), Хаджіахметович, Фернандеш — Рашица (Зайнутдінов, 75), Абубакар (Тосун, 81), Мулека (Ребич, 75).

"Динамо" Київ: Бущан — Тимчик (Беніто, 89), Попов, Сирота, Дубінчак — Караваєв, Сидорчук (Бражко, 85), Шапаренко (Андрієвський, 76), Волошин (Діалло, 77) — Буяльський — Ванат.

Попередження: Булут, Коллі, Абубакар, Росьє, Мулека, Учан — Шапаренко, Сидорчук, Попов.

"Динамо" непогано почало матч, створювало моменти, але після перших 8 хвилин перейшло на гру другим номером. Швидкі Караваєв та Волошин намагалися вибігати на ворота суперника.

Кілька разів вінгерам це вдалося, а ще двічі Караваєва зупиняли порушенням правил й він заробляв суперникам жовті картки.

"Бешикташ" в першому таймі контролював м’яч, але їм бракувало гостроти. Але після перерви вона з’явилася й це призвело до гола Абубакара, який пробив у дальній кут воріт попри протидію трьох гравців "Динамо".

Після пропущеного голу "Динамо" не змогло прийти до свого зразка першого тайму. У киян майже не було моментів, тоді як суперник міг забити другий та третій м’ячі.

Завдяки поразці "Динамо" вперше за 18 років не зіграє на груповому етапі єврокубків. Минулий раз був в сезоні 2005/2006, коли підопічні Леоніда Буряка сенсаційно поступилися в другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів швейцарському "Туну" (0:1, 2:2). Буряка після тих матчів звільнили, але відставка Луческу малоймовірна.

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