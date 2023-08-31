"Бешикташ" — "Динамо": онлайн трансляция матча (текстовая)

Караваев и Сирота в первом матче. Фото: "Динамо" Киев

В ответном матче плей-офф Лиги Конференций киевское "Динамо" в Стамбуле сыграет против местного "Бешикташа". Если киевляне смогут победить с разницей в 2 и более мяча, либо выиграют в серии пенальти, то обеспечат себе еврокубковую осень.

Портал Новини.LIVE проводит прямую текстовую трансляцию поединка.

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Первый матч команды сыграли 24 августа в Бухаресте. "Динамо" смогло на равных играть с турецким клубом и лишь в добавленное время пропустило третий мяч и проиграло со счетом 2:3.

За час до матча команды опубликовали составы на матч в Стамбуле. Мирча Луческу снова не сделал никаких замен, показав, что молодым таландам Владимиру Бражку, Антону Царенко и Самбе Диалло не доверяет.

Также Луческу не смог рассчитывать на травмированного Андрея Ярмоленко и отдал его позицию Александру Караваеву.

"Динамо" Киев: Бущан, Дубинчак, Сирота, Попов, Тимчик, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Караваев, Волошин, Ванат.

"Динамо" Киев: Бущан, Дубинчак, Сирота, Попов, Тимчик, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Караваев, Волошин, Ванат.

"Динамо" в привычной синей форме. Если киевляне сыграют хуже, чем в первом матче, то команду Луческу придется чаще выпускать в желтых цветах.

1 минута. Матч начался. Сегодня очень жаркая атмосфера на стадионе "Бешикташа", поскольку местные фанаты, как всегда, активны.

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