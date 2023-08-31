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"Бешикташ" — "Динамо": где и когда смотреть матч онлайн в Украине

31 августа 2023 12:31
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Агабекян Карен
редактор
"Бешикташ" — "Динамо": где и когда смотреть матч онлайн в Украине
"Динамо" в первом матче. Фото: "Динамо" Киев
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Киевское "Динамо" на выезде сыграют ответный матч плей-офф квалификации Лиги Конференций против турецкого "Бешикташа". В случае победы по сумме двух матчей команда сыграет на групповом этапе.

После победы в первом матче "Бешикташ" еще больше увеличил свои шансы на победу, сообщил портал Новини.LIVE.

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Первый матч команды сыграли 24 августа в Бухаресте. "Динамо" смогло на равных играть с турецким клубом и лишь в добавленное время пропустило третий мяч и проиграло со счетом 2:3.

Где смотреть матч "Бешикташ" — "Динамо"

Для украинских болельщиков не будет проблемы посмотреть игру плей-офф квалификации Лиги Конференций в прямом эфире. Матч начнется в 21:00 по Киеву на телеканале "2+2". Также игру покажут на YouTube-каналах "Динамо" Киев и Football Hub.

Для удобства болельщиков, которые по тем или иным причинам не смогут посмотреть матч по видео трансляции, на портале Новини.LIVE будет доступна прямая текстовая трансляция поединка.

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