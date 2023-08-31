"Бешикташ" — "Динамо": где и когда смотреть матч онлайн в Украине

"Динамо" в первом матче. Фото: "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" на выезде сыграют ответный матч плей-офф квалификации Лиги Конференций против турецкого "Бешикташа". В случае победы по сумме двух матчей команда сыграет на групповом этапе.

После победы в первом матче "Бешикташ" еще больше увеличил свои шансы на победу, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Первый матч команды сыграли 24 августа в Бухаресте. "Динамо" смогло на равных играть с турецким клубом и лишь в добавленное время пропустило третий мяч и проиграло со счетом 2:3.

Где смотреть матч "Бешикташ" — "Динамо"

Для украинских болельщиков не будет проблемы посмотреть игру плей-офф квалификации Лиги Конференций в прямом эфире. Матч начнется в 21:00 по Киеву на телеканале "2+2". Также игру покажут на YouTube-каналах "Динамо" Киев и Football Hub.

Для удобства болельщиков, которые по тем или иным причинам не смогут посмотреть матч по видео трансляции, на портале Новини.LIVE будет доступна прямая текстовая трансляция поединка.

Напомним, "Реал" подписал вместо Лунина двухметрового украинского вратаря.

Лунин получит приглашение от "Милана": известное условие трансфера.

Ребров определил окончательную заявку на матчи с Англией и Италией: без Малиновского.

Михаил Мудрик может уйти из "Челси" к закрытию трансферного окна.

Бой Усик — Хргович: где и когда состоится поединок.

"Шахтер" в третьей корзине: определились все участники группового этапа Лиги чемпионов.