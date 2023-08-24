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"Динамо" в добавленное время проиграло в матче с "Бешикташем"

24 августа 2023 22:03
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Агабекян Карен
редактор
"Динамо" в добавленное время проиграло в матче с "Бешикташем"
Буяльский в матче в матче с "Бешикташем". Фото: "Динамо" Киев
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Лиге конференций стартовали матчи плей-офф квалификации Лиги Конференций. В своем первом матче киевское "Динамо" в Бухаресте принимало "Бешикташ".

Матч завершился со счетом 2:3, сообщил портал Новини.LIVE.

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Александр Тымчик. Фото: "Динамо" Киев

Обзор матча

"Динамо" — "Бешикташ" — 2:3

Голы: Шапаренко, 60, Волошин, 66 — Абубакар, 40 (пен.), Колли, 62, Зайнутдинов, 90+4

"Динамо": Бущан — Тимчик, Попов, Сирота, Дубинчак. Караваев, Сидорчук, Шапаренко, Волошин (Диалло, 75) — Буяльский (Царенко, 89) — Ванат.

Главный тренер: Мирча Луческу.

"Бешикташ": Гюнок — Росье, Амарти, Колли, Масуаку (Зайнутдинов, 46) — Учан (Окслейд-Чемберлен, 86), Хаджиахметович, Фернандеш — Булут (Мераш, 64), Абубакар (Тосун, 88), Мулека (Рашица, 64).

Главный тренер: Шенол Гюнеш.

Предупреждение: Дубинчак — Росье, Хаджиахметович.

Киевское "Динамо" активно начали матч, создавали атаки, хоть и безударные. Продолжалось это первые пять минут матча. Затем соперник взял мяч под свой контроль, но изредка создавал моменты. Одна команда на поле не могла, а вторая не хотела.

Первый гол зрители увидели на 40-й минуте после назначенного пенальти за игру рукой Попова в своей штрафной. Из 11 метров Абубакар на паузе переиграл Бущана и пробил низом.

Второй тайм начался с гола Караваєва. После подачи с левого фланга на правый край штрафного Александр принял мяч на грудь и пробил слета. Все бы хорошо, но после ВАР судья взятие ворот отменил из-за офсайда.

Однако "Динамо" все равно забило. На 60-й минуте Караваев прострелил с правого фланга на линию штрафной площадки, из которой Шапаренко пробил в дальнюю девятку.

Через четыре минуты после гола "Динамо" украинцы снова пропустили. Подача с углового на правом фланге завершилась ударом головой Келлея, которого потерял Попов.

На этот раз киевлянам не пришлось долго унывать, поскольку на 66-й минуте Буяльский из левого фланга навесил в штрафную, где Волошин головой сравнял счет.

В дальнейшее время "Динамо" перехватило инициативу, но они могли как забить, так и пропустить на контратаке.

Казалось, что матч идет в ничьей, но "Бешикташ" поймал их на контратаке и ошибке. После отскока в штрафной "Динамо" мяч подобрал и без преград забил казахстанец Зайнутдинов, которого турки приобрели из чемпионата России — 2:3.

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