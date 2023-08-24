"Динамо" — "Бешикташ": известны стартовые составы на матч Лиги Конференций

Предматчевая тренировка украинской команды. Фото: пресс-служба "Динамо"

Киевское "Динамо" примет в Бухаресте стамбульский "Бешикташ" в рамках первого матча квалификационного раунда Лиги Конференций. Тренеры обеих команд представили стартовые составы.

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Стартовые составы

"Динамо": Бущан, Дубинчак, Сирота, Попов, Тымчик, Сидорчук, Шапаренко, Волошин, Караваев, Буяльский, Ванат.

Запасные: Нещерет, Малыш, Овчаренко, Дячук, Беловар, Бражко, Рамадани, Шепелев, Перрис, Диалло, Царенко, Бенито

"Бешикташ": Гюнок, Масуаку, Колли, Амарти, Розье, Хаджиахметович, Жедсон, Учан, Мулека, Булут, Абубакар.

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