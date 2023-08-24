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"Динамо" — "Бешикташ": відомі стартові склади на матч Ліги Конференцій

24 серпня 2023 19:07
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"Динамо" — "Бешикташ": відомі стартові склади на матч Ліги Конференцій
Передматчеве тренування української команди. Фото: пресслужба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Київське "Динамо" прийме у Бухаресті стамбульський "Бешикташ" у рамках першого матчу кваліфікаційного раунду Ліги Конференцій. Тренери обох команд презентували стартові склади.

"Динамо" не зможе розраховувати на травмованого Ярмоленка, нагадує портал Новини LIVE.

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Стартові склади

"Динамо": Бущан, Дубінчак, Сирота, Попов, Тимчик, Сидорчук, Шапаренко, Волошин, Караваєв, Буяльський, Ванат.

Запасні: Нещерет, Малюк, Вівчаренко, Дячук, Біловар, Бражко, Рамадані, Шепелєв, Перріс, Діалло, Царенко, Беніто

"Бешикташ": Гюнок, Масуаку, Коллі, Амарті, Розьє, Хаджіахметович, Жедсон, Учан, Мулека, Булут, Абубакар.

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