"Динамо" — "Бешикташ": відомі стартові склади на матч Ліги Конференцій

Передматчеве тренування української команди. Фото: пресслужба "Динамо"

Київське "Динамо" прийме у Бухаресті стамбульський "Бешикташ" у рамках першого матчу кваліфікаційного раунду Ліги Конференцій. Тренери обох команд презентували стартові склади.

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Стартові склади

"Динамо": Бущан, Дубінчак, Сирота, Попов, Тимчик, Сидорчук, Шапаренко, Волошин, Караваєв, Буяльський, Ванат.

Запасні: Нещерет, Малюк, Вівчаренко, Дячук, Біловар, Бражко, Рамадані, Шепелєв, Перріс, Діалло, Царенко, Беніто

"Бешикташ": Гюнок, Масуаку, Коллі, Амарті, Розьє, Хаджіахметович, Жедсон, Учан, Мулека, Булут, Абубакар.

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