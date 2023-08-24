"Динамо" — "Бешикташ": відомі стартові склади на матч Ліги Конференцій
Київське "Динамо" прийме у Бухаресті стамбульський "Бешикташ" у рамках першого матчу кваліфікаційного раунду Ліги Конференцій. Тренери обох команд презентували стартові склади.
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Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу випустить на поле максимально боєздатний склад. Наставнику київського клубу буде ким посилити гру, якщо виникне така потреба.
Стартові склади
"Динамо": Бущан, Дубінчак, Сирота, Попов, Тимчик, Сидорчук, Шапаренко, Волошин, Караваєв, Буяльський, Ванат.
Запасні: Нещерет, Малюк, Вівчаренко, Дячук, Біловар, Бражко, Рамадані, Шепелєв, Перріс, Діалло, Царенко, Беніто
"Бешикташ": Гюнок, Масуаку, Коллі, Амарті, Розьє, Хаджіахметович, Жедсон, Учан, Мулека, Булут, Абубакар.
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