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"Динамо" у доданий час програло в матчі з "Бешикташем"

24 серпня 2023 22:03
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Агабекян Карен
редактор
"Динамо" у доданий час програло в матчі з "Бешикташем"
Буяльський у матчі у матчі з "Бешикташем". Фото: "Динамо" Київ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Лізі конференцій стартували матчі плей-офф кваліфікації Ліги Конференцій. У своєму першому матчі київське "Динамо" у Бухаресті приймало "Бешикташ".

Матч завершився із рахунком 2:3, повідомив портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що за киян, ймовірно, через ушкодження не зміг зіграти ветеран та лідер Андрій Ярмоленко.

Олександр Тимчик. Фото: "Динамо" Київ

Огляд матчу

"Динамо" — "Бешикташ" — 2:3

Голи: Шапаренко, 60, Волошин, 66 — Абубакар, 40 (пен.), Коллі, 62, Зайнутдінов, 90+4

"Динамо": Бущан — Тимчик, Попов, Сирота, Дубінчак — Караваєв, Сидорчук, Шапаренко, Волошин (Діалло, 75) — Буяльський (Царенко, 89) — Ванат.

Головний тренер: Мірча Луческу.

"Бешикташ": Гюнок — Росьє, Амарті, Коллі, Масуаку (Зайнутдінов, 46) — Учан (Окслейд-Чемберлен, 86), Хаджіахметович, Фернандеш — Булут (Мераш, 64), Абубакар (Тосун, 88), Мулека (Рашица, 64).

Головний тренер: Шенол Гюнеш.

Попередження: Дубінчак — Росьє, Хаджиахметович.

Київське "Динамо" активно розпочало матч, створювало атаки, хоч і безударні. Тривало це перші п'ять хвилин матчу. Потім суперник узяв м'яч під контроль, але зрідка створював моменти. Одна команда на полі не могла, а друга не хотіла.

Перший гол глядачі побачили на 40-й хвилині після призначеного пенальті за гру рукою Попова у своєму штрафному майданчику. З 11 метрів Абубакар на паузі переграв Бущана та пробив низом.

Другий тайм розпочався з голу Караваєва. Після подачі з лівого флангу на правий край штрафного Олександр прийняв м'яч на груди та пробив зльоту. Все було б добре, але після ВАР суддя взяття воріт скасував через офсайд.

Однак "Динамо" все одно забило. На 60-й хвилині Караваєв прострілив з правого флангу на лінію штрафного майданчика, з якого Шапаренко пробив у дальню дев'ятку.

За чотири хвилини після голу "Динамо" українці знову пропустили. Подача з кутового на правому фланзі завершилася ударом головою Келлея, якого втратив Попов.

Цього разу киянам не довелося довго сумувати, оскільки на 66-й хвилині Буяльський із лівого флангу навісив у штрафний майданчик, де Волошин головою зрівняв рахунок.

Надалі "Динамо" перехопило ініціативу, але вони могли забити й пропустити на контратаці.

Здавалося, що матч йде до нічиєї, але "Бешикташ" упіймав їх на контратаці та помилці. Після відскоку в штрафному майданчику "Динамо" м'яч підібрав і без перешкод забив казахстанець Зайнутдінов, якого турки придбали з чемпіонату Росії — 2:3.

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