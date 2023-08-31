"Бешикташ" — "Динамо": де і коли дивитись матч онлайн в Україні

"Динамо" у першому матчі. Фото: "Динамо" Київ

Київське "Динамо" на виїзді зіграють матч-відповідь плейоф кваліфікації Ліги Конференцій проти турецького "Бешикташа". У разі перемоги у сумі двох матчів команда зіграє на груповому етапі.

Після перемоги у першому матчі "Бешикташ" ще більше збільшив свої шанси на перемогу, повідомив портал Новини.LIVE.

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Перший матч команди зіграли 24 серпня у Бухаресті. "Динамо" змогло на рівних грати з турецьким клубом і лише у доданий час пропустило третій м'яч та програло з рахунком 2:3.

Де дивитись матч "Бешикташ" — "Динамо"

Для українських уболівальників не буде проблеми подивитися гру плей-офф кваліфікації Ліги Конференцій у прямому ефірі. Матч розпочнеться о 21:00 за Києвом на телеканалі "2+2". Також гру покажуть на YouTube-каналах "Динамо" Київ та Football Hub.

Для зручності вболівальників, які з тих чи інших причин не зможуть переглянути матч з відео трансляції, на порталі Новини.LIVE буде доступна пряма текстова трансляція поєдинку.

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