"Бешикташ" — "Динамо": онлайн трансляція матчу (текстова)

Караваєв та Сирота у першому матчі. Фото: "Динамо" Київ

У матчі-відповіді плейоф Ліги Конференцій київське "Динамо" у Стамбулі зіграє проти місцевого "Бешикташа". Якщо кияни зможуть перемогти з різницею у 2 та більше м'ячі, або виграють у серії пенальті, то забезпечать собі єврокубкову осінь.

Портал Новини.LIVE проводить пряму текстову трансляцію поєдинку.

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Перший матч команди зіграли 24 серпня у Бухаресті. "Динамо" змогло на рівних грати з турецьким клубом і лише у доданий час пропустило третій м'яч та програло з рахунком 2:3.

За годину до матчу команди опублікували склади на матч у Стамбулі. Мірча Луческу знову не зробив жодних замін, показавши, що молодим талантам Володимиру Бражку, Антону Царенко та Самбі Діалло не довіряє.

Також Луческу не зміг розраховувати на травмованого Андрія Ярмоленка та віддав його позицію Олександру Караваєву.

"Динамо" Київ: Бущан, Дубінчак, Сирота, Попов, Тимчик, Сидорчук, Шапаренко, Буяльський, Караваєв, Волошин, Ванат.

"Динамо" Київ: Бущан, Дубінчак, Сирота, Попов, Тимчик, Сидорчук, Шапаренко, Буяльський, Караваєв, Волошин, Ванат.

"Динамо" у звичній синій формі. Якщо кияни зіграють гірше ніж у першому матчі, то команду Луческу доведеться частіше випускати в жовтих кольорах.

1 хвилина. Матч розпочався. Сьогодні дуже спекотна атмосфера на стадіоні "Бешикташа", оскільки місцеві фанати, як завжди, активні.

2 хвилина. Росьє подав із правого флангу на ближню штангу, де Мулека в падінні пробивши точно у Георгія Бущана.

8 хвилин. Жорстко збили Владислава Дубінчака, але арбітр не побачив серйозного порушення.

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