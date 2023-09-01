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"Динамо" осталось без еврокубковой осени: видео поражения "Бешикташу"

1 сентября 2023 00:01
обновлено: 00:01
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Агабекян Карен
редактор
"Динамо" осталось без еврокубковой осени: видео поражения "Бешикташу"
Атака "Бешикташа". Фото: "Бешикташ"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В ответном матче плей-офф Лиги Конференций турецкий "Бешикташ" в Стамбуле принимал киевское "Динамо". Киевлянам нужно было выигрывать с преимуществом в два мяча.

Но они во второй раз уступили. На этот раз турецкий клуб выиграл со счетом 1:0, сообщил портал Новини.LIVE.

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Обзор матча

Лига конференций. Квалификация. Плей-офф.

"Бешикташ" — "Динамо" Киев — 1:0 первый матч: 3-2

Гол: Абубакар, 53

"Бешикташ": Гюнок — Росье, Уйсал, Колли, Булут — Учан (Окслейд-Чемберлен, 88), Хаджиахметович, Фернандеш — Рашица (Зайнутдинов, 75), Абубакар (Тосун, 81), Мулека (Ребич, 7)

"Динамо" Киев: Бущан — Тимчик (Бенито, 89), Попов, Сирота, Дубинчак — Караваев, Сидорчук (Бражко, 85), Шапаренко (Андриевский, 76), Волошин (Диалло, 77) — Буяльский — Ванат.

Предупреждения: Булут, Колли, Абубакар, Росье, Мулека, Учан — Шапаренко, Сидорчук, Попов.

"Динамо" неплохо начало матч, создавало моменты, но после первых 8 минут перешло на игру вторым номером. Быстрые Караваев и Волошин пытались выбегать на ворота соперника.

Несколько раз вингерам это удалось, а еще дважды Караваева останавливали нарушением правил и он зарабатывал соперникам желтые карточки.

"Бешикташ" в первом тайме контролировал мяч, но им не хватало остроты. Но после перерыва она появилась и это привело к голу Абубакара, пробившему в дальний угол ворот, несмотря на противодействие трех игроков "Динамо".

После пропущенного гола "Динамо" не смогло прийти в свой образец первого тайма. У киевлян почти не было моментов, тогда как соперник мог забить второй и третий мяч.

Благодаря поражению "Динамо" впервые за 18 лет не сыграет на групповом этапе еврокубков. В прошлый раз был в сезоне 2005/2006, когда подопечные Леонида Буряка сенсационно уступили во втором раунде квалификации Лиги чемпионов швейцарскому "Туну" (0:1, 2:2). Буряка после тех матчей уволили, но отставка Луческу маловероятна.

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