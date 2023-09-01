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Луческу залишиться в "Динамо": його позиції непохитні

1 вересня 2023 16:35
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Агабекян Карен
редактор
Луческу залишиться в "Динамо": його позиції непохитні
Мірча Луческу. Фото: "Динамо"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Після вильоту київського "Динамо" з єврокубків керівництво клубу навіть не думає про звільнення головного тренера Мірчі Луческу. В керівництві сподіваються, що спеціаліст ще виконає цілі номер один.

Для киян цією ціллю є перемога в чемпіонаті України, повідомляє ТаТоТаке.

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Раніше "Динамо" за підсумками двох матчів плейоф кваліфікації Ліги Конференцій поступилося турецькому "Бешикташу" (2:3, 0:1).

Є лише одна причина для звільнення Луческу

За інформацією джерел у клубі, керівництво "Динамо" не збирається припиняти свою співпрацю з румунським фахівцем до літа 2024 року, коли у нього завершиться контракт.

Луческу можуть звільнити достроково лише у тому випадку, якщо команда втратить шанси на перше місце в чемпіонаті.

Раніше різні джерела повідомляли, що в клубі готові звільнити Луческу після вильоту з єврокубків. Можливо, у керівництва клубу змінилися плани на співпрацю з тренером.

Нагадаємо, "Реал" підписав замість Луніна двометрового українського воротаря.

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