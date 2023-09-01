Луческу залишиться в "Динамо": його позиції непохитні

Мірча Луческу. Фото: "Динамо"

Після вильоту київського "Динамо" з єврокубків керівництво клубу навіть не думає про звільнення головного тренера Мірчі Луческу. В керівництві сподіваються, що спеціаліст ще виконає цілі номер один.

Для киян цією ціллю є перемога в чемпіонаті України, повідомляє ТаТоТаке.

Читайте також:

Раніше "Динамо" за підсумками двох матчів плейоф кваліфікації Ліги Конференцій поступилося турецькому "Бешикташу" (2:3, 0:1).

Є лише одна причина для звільнення Луческу

За інформацією джерел у клубі, керівництво "Динамо" не збирається припиняти свою співпрацю з румунським фахівцем до літа 2024 року, коли у нього завершиться контракт.

Луческу можуть звільнити достроково лише у тому випадку, якщо команда втратить шанси на перше місце в чемпіонаті.

Раніше різні джерела повідомляли, що в клубі готові звільнити Луческу після вильоту з єврокубків. Можливо, у керівництва клубу змінилися плани на співпрацю з тренером.

Нагадаємо, "Реал" підписав замість Луніна двометрового українського воротаря.

Лунін отримає запрошення від "Мілана": відома умова трансферу.

Ребров визначив остаточну заявку на матчі з Англією та Італією: без Маліновського.

Михайло Мудрик може піти із "Челсі" до закриття трансферного вікна.

Бій Усик — Хргович: де і коли відбудеться поєдинок.