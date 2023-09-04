Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець arrow

Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

4 вересня 2023 09:07
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець
Віктор Циганков у матчі за "Жирону". Фото: instagram.com/gironafc
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Трансферне вікно в Іспанії закрилося другого вересня, проте продовжують надходити чутки про перехід найкращих футболістів Ла-Ліги. З'явилася нова інформація про майбутній клуб одного з українських футболістів.

Віктор Циганков за пів року може піти з "Жирони", повідомляє Marca.

Читайте також:

Початок сезону 2023/2024 виходить стабільним для Віктора Циганкова. Півзахисник збірної України виходить у стартовому складі "Жирони". Але у чотирьох матчах на рахунку хавбека лише одна результативна передача. Віктор ще не забивав.

Куди може піти Циганков?

У послугах українського футболіста, як і раніше, зацікавлені багато європейських клубів. За його кар'єрою стежать представники Німеччини, Іспанії та Італії. Жоден з потенційних покупців не зробив пропозицію "Жироні" минулого літа, але вже в січні ситуація може змінитися.

Віктор Циганков
Віктор Циганков в атаці. Фото: instagram.com/gironafc

Найбільший інтерес до українця виявляє міланський "Інтер". Головний тренер команди Сімоне Індзагі спостерігає за прогресом Циганкова. "Нерадзуррі" будуть готові запросити півзахисника у тому випадку, якщо він продовжить успішно виступати у складі "Жирони", а сам "Інтер" вийде до плей-офф Ліги чемпіонів.

Італійський клуб запропонує за українця не менше ніж 15 млн євро. "Жирону" може не влаштувати така сума, тому не виключено, що клуби вступлять у торги.

Нагадаємо, "Шахтар" підписав колишнього основного гравця київського "Динамо".

У "Дніпрі-1" підтвердили переїзд до нового міста: усі гравці "нервуються".

"Динамо" отримало великий фінансовий транш з Англії та Іспанії.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

None

Зеленський поїде на сесію ООН: Кислиця озвучив головні теми

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

18:30 "Азов" звернувся до київського "Динамо" через скандальний матч з "Арісом"

07:25 Тест з сірниками: цю задачу здатен розв'язати лише геніальний розум

07:51 Циганков може піти з "Жирони": готується гучний трансфер

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз