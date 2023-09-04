Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Віктор Циганков у матчі за "Жирону". Фото: instagram.com/gironafc

Трансферне вікно в Іспанії закрилося другого вересня, проте продовжують надходити чутки про перехід найкращих футболістів Ла-Ліги. З'явилася нова інформація про майбутній клуб одного з українських футболістів.

Віктор Циганков за пів року може піти з "Жирони", повідомляє Marca.

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Початок сезону 2023/2024 виходить стабільним для Віктора Циганкова. Півзахисник збірної України виходить у стартовому складі "Жирони". Але у чотирьох матчах на рахунку хавбека лише одна результативна передача. Віктор ще не забивав.

Куди може піти Циганков?

У послугах українського футболіста, як і раніше, зацікавлені багато європейських клубів. За його кар'єрою стежать представники Німеччини, Іспанії та Італії. Жоден з потенційних покупців не зробив пропозицію "Жироні" минулого літа, але вже в січні ситуація може змінитися.

Віктор Циганков в атаці. Фото: instagram.com/gironafc

Найбільший інтерес до українця виявляє міланський "Інтер". Головний тренер команди Сімоне Індзагі спостерігає за прогресом Циганкова. "Нерадзуррі" будуть готові запросити півзахисника у тому випадку, якщо він продовжить успішно виступати у складі "Жирони", а сам "Інтер" вийде до плей-офф Ліги чемпіонів.

Італійський клуб запропонує за українця не менше ніж 15 млн євро. "Жирону" може не влаштувати така сума, тому не виключено, що клуби вступлять у торги.

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