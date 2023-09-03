У "Дніпрі-1" підтвердили переїзд до нового міста: всі гравці "нервують"

Бразильські легіонери "Дніпра-1". Фото: "Дніпро-1"

На початку сезону повідомлялося, що у випадку вильоту "Дніпра-1" з єврокубків команда повернеться в рідне Дніпро. Після дуелі в плейоф кваліфікації Ліги конференцій зі "Спартаком" із Трнави єврокубкова спроба дніпрян завершилась.

Тому в клубі підтвердили, що повертаються в рідне місто, повідомило видання "Український футбол".

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Зазначимо, що після початку повномасштабного вторгнення в України "Дніпро-1" базувався в Ужгороді, а єврокубкові матчі грав у словацькому Кошице.

У гравців страх перед поверненням додому

За інформацією комерційного директора клубу В’ячеслава Фрідмана, вони таки прийняли рішення повернутися до Дніпра після гри 6-го туру УПЛ проти черкаського ЛНЗ.

Домашні матчі команда проводитиме на рідній "Дніпро Арені", а базуватиметься на клубній базі.

Фрідман зазначив, що наразі футболісти нервують через близькість міста до зони бойових дій.

Легіонери клубу погодились їхати в Дніпро. Наразі є проблема лише з одним з лідерів команди Бланко.

"Бланко — вагається, переживає, навіть більше не від того, що щось прилетить, а з особистих питань. У нього сім'я живе в Барселоні, і якщо у нас, наприклад, буде декілька днів вихідних, як йому добиратися до Іспанії?

Є й наші українські хлопці, які родом не з Дніпра, — вони теж дуже хвилюються і нервують, я не буду їхніх прізвищ називати. Місцеві хлопці — їм простіше, вони знають ситуацію у місті, проте нервують і вони. Прижилися усі вже в Ужгороді, а зараз треба переїжджати", — сказав Фрідман.

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