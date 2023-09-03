Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow У "Дніпрі-1" підтвердили переїзд до нового міста: всі гравці "нервують" arrow

У "Дніпрі-1" підтвердили переїзд до нового міста: всі гравці "нервують"

3 вересня 2023 13:45
оновлено: 13:44
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
У "Дніпрі-1" підтвердили переїзд до нового міста: всі гравці "нервують"
Бразильські легіонери "Дніпра-1". Фото: "Дніпро-1"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На початку сезону повідомлялося, що у випадку вильоту "Дніпра-1" з єврокубків команда повернеться в рідне Дніпро. Після дуелі в плейоф кваліфікації Ліги конференцій зі "Спартаком" із Трнави єврокубкова спроба дніпрян завершилась.

Тому в клубі підтвердили, що повертаються в рідне місто, повідомило видання "Український футбол".

Читайте також:

Зазначимо, що після початку повномасштабного вторгнення в України "Дніпро-1" базувався в Ужгороді, а єврокубкові матчі грав у словацькому Кошице.

У гравців страх перед поверненням додому

За інформацією комерційного директора клубу В’ячеслава Фрідмана, вони таки прийняли рішення повернутися до Дніпра після гри 6-го туру УПЛ проти черкаського ЛНЗ.

Домашні матчі команда проводитиме на рідній "Дніпро Арені", а базуватиметься на клубній базі.

Фрідман зазначив, що наразі футболісти нервують через близькість міста до зони бойових дій.

Легіонери клубу погодились їхати в Дніпро. Наразі є проблема лише з одним з лідерів команди Бланко.

"Бланко — вагається, переживає, навіть більше не від того, що щось прилетить, а з особистих питань. У нього сім'я живе в Барселоні, і якщо у нас, наприклад, буде декілька днів вихідних, як йому добиратися до Іспанії?

Є й наші українські хлопці, які родом не з Дніпра, — вони теж дуже хвилюються і нервують, я не буду їхніх прізвищ називати. Місцеві хлопці — їм простіше, вони знають ситуацію у місті, проте нервують і вони. Прижилися усі вже в Ужгороді, а зараз треба переїжджати", — сказав Фрідман.

Нагадаємо, "Реал" підписав замість Луніна двометрового українського воротаря.

До Циганкова та Довбика: до "Жирони" перейшов третій український легіонер.

"Шахтар" підписав колишнього основного гравця київського "Динамо".

Що з Мудриком: Почеттіно розповів про становище українця у "Челсі".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

None

Кривавий слід росіян та формула миру Зеленського: про що говоритимуть в ООН. Інтерв'ю з Кислицею

18:30 "Азов" звернувся до київського "Динамо" через скандальний матч з "Арісом"

07:25 Тест з сірниками: цю задачу здатен розв'язати лише геніальний розум

07:51 Циганков може піти з "Жирони": готується гучний трансфер

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

09:05 В Україні швидко дорожчає долар: курс 25 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз