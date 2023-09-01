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"Дніпро-1" увійшов до історії європейського футболу з негативного боку

1 вересня 2023 11:57
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Агабекян Карен
редактор
"Дніпро-1" увійшов до історії європейського футболу з негативного боку
"Дніпро-1" тепер в історії футболу. Фото: "Дніпро-1"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У рамках плейоф кваліфікації Ліги Конференцій "Дніпро-1" за підсумками двох матчів поступився "Спартаку" з Трнави. Перший матч завершився з рахунком 1:1, а у другому в екстратаймах словаки виграли 2:1.

Поразка українського клубу виявилася історичною для європейського футболу, повідомило джерело.

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"Дніпро-1" програв усі двоматчеві дуелі

"Дніпро-1" став першою командою, яка вилетіла з трьох єврокубкових турнірів поспіль, не вигравши жодного матчу. У Лізі чемпіонів українці поступилися грецькому "Панатинаїкосу" (2:2, 1:3), у Лізі Європи чеській "Славії" (1:3, 1:1) та "Спартаку".

Раніше розпочинали шлях у кваліфікації ЛЧ, а потім вилітали "Дюделанж", "Шкупі", "Лінфілд", "Марібор", "Жальгіріс" та "Нефтчі", але ці команди проходили один раунд на початку дистанції.

У нинішньому сезоні "Дніпро-1" виграв лише один матч, чотири рази програв і стільки ж зіграв у нічию. Через незадовільні результати у відставку пішов головний тренер Олександр Кучер.

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