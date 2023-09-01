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"Днепр-1" вошел в историю европейского футбола с негативной стороны

1 сентября 2023 11:57
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Агабекян Карен
редактор
"Днепр-1" вошел в историю европейского футбола с негативной стороны
"Днепр-1" теперь в истории футбола. Фото: "Днепр-1"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В рамках плей-офф квалификации Лиги Конференций "Днепр-1" по итогам двух матчей уступил "Спартаку" из Трнавы. Первый матч завершился со счетом 1:1, а во втором в экстратаймах словаки выиграли 2:1.

Поражение украинского клуба оказалось историческим для европейского футбола, сообщил источник.

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"Днепр-1" проиграл все двухматчевые дуэли

"Днепр-1" стал первой командой, вылетевшей из трех еврокубковых турниров подряд, не выиграв ни у одного матча. В Лиге чемпионов украинцы уступили греческому "Панатинаикосу" (2:2, 1:3), в Лиге Европы чешской "Славии" (1:3, 1:1) и "Спартаку".

Ранее начинали путь в квалификации ЛЧ, а затем вылетали "Дюделанж", "Шкупи", "Линфилд", "Марибор", "Жальгирис" и "Нефтчи", но эти команды проходили один раунд в начале дистанции.

В нынешнем сезоне "Днепр-1" выиграл всего один матч, четырежды проиграл и столько же сыграл в ничью. Из-за неудовлетворительных результатов в отставку ушел главный тренер Александр Кучер.

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