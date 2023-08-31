Вылет "Днепр-1" из Лиги Конференций: 2 удаления и поражение в овертайме

"Днепр-1" уступил "Спартаку" из Трнавы. Фото: СК "Днепр-1"

"Днепр-1" после ничьей в Словакии со "Спартаком" из Трнавы снова сыграл 1:1. Судьба матча решалась в овертаймах.

Подробности матча в материале Новини.LIVE.

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Даниэл оказался во время контратаки на наши ворота на правом фланге штрафной, после диагонали Миковича, обыграл Рубчинского и пробил мимо вратаря.

Потом соперники обменялись моментами, а гости еще попали в штангу.

А уже на 61-й минуте произошел безупречный удар головой по собственным воротам под перекладину от Горосито на ближнем углу вратаря при подаче с левого фланга от Горбунова.

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Отметим еще по одному моменту в основное время Даниэл зацепился за передачу к левому флангу штрафной, после чего закрутил под перекладину, но Кинарейкин вытащил на 74-й. Гуцуляк же с правого фланга штрафной бил в ближний угол из-под защитников, но защитники блокировали на угловой уже в компенсированное время.

Снова 2 красные

В овертайме у днепрян было 2 изъятия – красные карточки получили Бабенко и Горин. А между этими моментами был гол Буката. Затем рефери еще не поставил пенальти за фол против украинцев на 114-й.

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