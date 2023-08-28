Стало відомо, чому "Дніпро-1" не очолив іспанський тренер
"Дніпро-1" вже більше тижня перебуває без головного тренера. Ще 20 серпня у відставку пішов Олександр Кучер.
У клубі хотіли підписати 39-річного іспанця Гансало Гарсію-Гарсію, але через обстріл фахівець відмовився, повідомив журналіст Володимир Звєрєв.
У "Дніпрі-1" розглядали кандидатури трьох молодих іспанських тренерів, але у переговорах далі за всіх пройшли з Герсією Гарсією.
У клубі не змогли переконати гравця
За інформацією джерела, Гарсія Гарсія відмовився перейти через ракетні обстріли по Дніпру.
Спочатку тренер погодився на перехід, але його "відмовив" ракетний обстріл автовокзалу у Дніпрі. Адже якщо клуб програє "Спартаку" у Лізі конференцій, то повернеться з Ужгорода до рідного міста, яке є основним тиловим на сході країни.
Раніше Гарсія Гарсія працював асистентом головного тренера в "Есб'єрзі", потім очолив нідерландський "Твенте" та хорватську "Істру 1961".
До призначення нового головного тренера клуб тимчасово очолює спеціаліст по воротарям Валерій Городов.
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