Стало відомо, чому "Дніпро-1" не очолив іспанський тренер

Гонсало Гарсія Гарсія не поїде до України. Фото: "Твенте"

"Дніпро-1" вже більше тижня перебуває без головного тренера. Ще 20 серпня у відставку пішов Олександр Кучер.

У клубі хотіли підписати 39-річного іспанця Гансало Гарсію-Гарсію, але через обстріл фахівець відмовився, повідомив журналіст Володимир Звєрєв.

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У клубі не змогли переконати гравця

За інформацією джерела, Гарсія Гарсія відмовився перейти через ракетні обстріли по Дніпру.

Спочатку тренер погодився на перехід, але його "відмовив" ракетний обстріл автовокзалу у Дніпрі. Адже якщо клуб програє "Спартаку" у Лізі конференцій, то повернеться з Ужгорода до рідного міста, яке є основним тиловим на сході країни.

Раніше Гарсія Гарсія працював асистентом головного тренера в "Есб'єрзі", потім очолив нідерландський "Твенте" та хорватську "Істру 1961".

До призначення нового головного тренера клуб тимчасово очолює спеціаліст по воротарям Валерій Городов.

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